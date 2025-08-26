Il sindaco Cammarata festeggia i 100 anni di Carmela Minacapelli

Sabato mattina Piazza Armerina ha vissuto un momento speciale: il sindaco Nino Cammarata, insieme alla vice presidente del consiglio comunale Giada Sarda, ha portato il saluto e gli auguri istituzionali alla signora Carmela Minacapelli, che ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni. Una presenza che ha voluto sottolineare non solo la vicinanza dell’amministrazione comunale, ma anche l’affetto della città per una delle sue cittadine più longeve.

Un compleanno che unisce generazioni

Il centesimo compleanno di Carmela Minacapelli è stato vissuto come una festa collettiva; parenti, amici e vicini hanno partecipato con entusiasmo, trasformando l’occasione in un simbolo di memoria e continuità. La signora Carmela rappresenta infatti una preziosa testimone della storia della città, con ricordi che abbracciano un secolo di cambiamenti sociali, culturali ed economici.

Le parole del sindaco

«Tantissimi auguri!» – ha dichiarato Cammarata durante la visita – sottolineando quanto il raggiungimento di un secolo di vita sia un traguardo straordinario che merita il riconoscimento dell’intera comunità.

Piazza Armerina e i suoi centenari

Non è la prima volta che la città celebra una simile ricorrenza: negli ultimi anni diverse famiglie hanno festeggiato i loro cari ultracentenari, a conferma di una tradizione che lega affetti, radici e longevità. Un patrimonio umano che arricchisce il tessuto sociale della comunità, offrendo modelli di resilienza e vitalità alle nuove generazioni.