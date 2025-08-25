Scontro frontale sulla SS 192 nei pressi di Calderai. Due feriti trasportati all’ospedale Umberto I di Enna;

Scontro frontale sulla SS 192 nei pressi di Calderai. Due feriti trasportati all’ospedale Umberto I di Enna;
       

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 192, nei pressi della località Calderai. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale dai Vigili del Fuoco, «per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente», provocando conseguenze rilevanti per i conducenti coinvolti.

I soccorsi immediati

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del Comando provinciale di Enna, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli incidentati – un’operazione necessaria per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza. Contestualmente, il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti, trasportandoli poi presso l’ospedale Umberto I di Enna per gli accertamenti e le terapie del caso.

Il ruolo delle forze dell’ordine

I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi e la gestione del traffico.  Le indagini sono tuttora in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dei due conducenti.

Viabilità e sicurezza

L’incidente odierno riporta l’attenzione sulla necessità di prudenza lungo le arterie dell’entroterra siciliano, spesso caratterizzate da carreggiate strette e traffico intenso. L’opera congiunta di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri ha permesso di gestire un’emergenza complessa, limitando le conseguenze di un sinistro che avrebbe potuto assumere contorni ancora più gravi.

Potrebbero interessarti

Enna celebra l’arte contemporanea con tre artiste siciliane. A Palazzo Chiaramonte la collettiva aperta fino al 17 settembre

Enna celebra l’arte contemporanea con tre artiste siciliane. A Palazzo Chiaramonte la collettiva aperta fino al 17 settembre

Piazza Armerina – L’ultima madre, concerto narrativo dedicato a Michela Murgia

Piazza Armerina – L’ultima madre, concerto narrativo dedicato a Michela Murgia

Calendario della Polizia 2026, al via la campagna: l’umanità dietro la divisa.Gli scatti del collettivo “Ricordi stampati” sosterranno i progetti di Unicef e il Piano Marco Valerio

Calendario della Polizia 2026, al via la campagna: l’umanità dietro la divisa.Gli scatti del collettivo “Ricordi stampati” sosterranno i progetti di Unicef e il Piano Marco Valerio

Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

Guida ai pagamenti sulle piattaforme di gioco online, tutto quello che serve sapere in ottica sicurezza

Guida ai pagamenti sulle piattaforme di gioco online, tutto quello che serve sapere in ottica sicurezza

Come sapere se una piattaforma di gioco online è sicura, occhio a questi consigli pratici

Come sapere se una piattaforma di gioco online è sicura, occhio a questi consigli pratici

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi