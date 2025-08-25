Scontro frontale sulla SS 192 nei pressi di Calderai. Due feriti trasportati all’ospedale Umberto I di Enna;

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15.30, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 192, nei pressi della località Calderai. Secondo quanto riportato in un comunicato ufficiale dai Vigili del Fuoco, «per cause in corso di accertamento due vetture si sono scontrate frontalmente», provocando conseguenze rilevanti per i conducenti coinvolti.

I soccorsi immediati

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del Comando provinciale di Enna, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i veicoli incidentati – un’operazione necessaria per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza. Contestualmente, il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti, trasportandoli poi presso l’ospedale Umberto I di Enna per gli accertamenti e le terapie del caso.

Il ruolo delle forze dell’ordine

I Carabinieri sono intervenuti per i rilievi e la gestione del traffico. Le indagini sono tuttora in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dei due conducenti.

Viabilità e sicurezza

L’incidente odierno riporta l’attenzione sulla necessità di prudenza lungo le arterie dell’entroterra siciliano, spesso caratterizzate da carreggiate strette e traffico intenso. L’opera congiunta di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri ha permesso di gestire un’emergenza complessa, limitando le conseguenze di un sinistro che avrebbe potuto assumere contorni ancora più gravi.