Enna celebra l’arte contemporanea con tre artiste siciliane. A Palazzo Chiaramonte la collettiva aperta fino al 17 settembre

Enna celebra l’arte contemporanea con tre artiste siciliane. A Palazzo Chiaramonte la collettiva aperta fino al 17 settembre
       

Domani, martedì 26 agosto alle ore 17:00, le sale di Palazzo Chiaramonte di Enna si trasformeranno in un palcoscenico d’arte contemporanea. L’inaugurazione di una collettiva organizzata da Bottega Culturale Sicilia, in collaborazione con il Comune di Enna, offrirà al pubblico un percorso che intreccia linguaggi, stili e sensibilità diverse; la mostra resterà aperta fino al 17 settembre 2025. Un appuntamento che, come sottolineano gli organizzatori, non è soltanto esposizione estetica ma anche riflessione sulla responsabilità di trasmettere e preservare l’arte come patrimonio vivo.

Le protagoniste della collettiva

Al centro dell’iniziativa tre artiste siciliane appartenenti all’Associazione Faro Convention – Citizens of Europe: Daniela Ficile, Sara Mineo e Rosa Anna Argento. – Ficile sperimenta tra grafica digitale, fotografia, pittura e installazioni, proponendo un linguaggio innovativo dove la tecnologia diventa strumento poetico e critico. – Mineo offre una pittura “emozionale”, legata al Mediterraneo e alla spiritualità; i suoi volti e corpi evocano messaggi civili e sociali, trasformando l’arte in un canto di dignità e amore. – Argento, infine, porta un linguaggio pittorico che unisce tradizione e contemporaneità; le sue opere raccontano radici e identità, esaltando valori universali come libertà, diversità e rispetto.

Arte e patrimonio culturale

La collettiva si lega idealmente al tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 dedicate al “Patrimonio Architettonico”. Come le architetture raccontano la storia di comunità intere, così le opere esposte si fanno specchio di memoria collettiva e strumenti di coesione sociale – un ponte che unisce passato e futuro.

Le voci degli organizzatori

La presidente di Faro Convention, Rosa Anna Argento, spiega: «Il mio impegno nasce dalla volontà di canalizzare le mie competenze e non lasciarle disperdere. Solo così potremo diffondere valori di libertà, diversità e rispetto». Anche Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale Sicilia, ribadisce il senso dell’iniziativa: «Con questa mostra vogliamo offrire ad Enna non solo un incontro con l’arte viva, ma anche un momento di responsabilità collettiva. La cultura non è un lusso, è un fondamento della comunità».

Potrebbero interessarti

Piazza Armerina – L’ultima madre, concerto narrativo dedicato a Michela Murgia

Piazza Armerina – L’ultima madre, concerto narrativo dedicato a Michela Murgia

Calendario della Polizia 2026, al via la campagna: l’umanità dietro la divisa.Gli scatti del collettivo “Ricordi stampati” sosterranno i progetti di Unicef e il Piano Marco Valerio

Calendario della Polizia 2026, al via la campagna: l’umanità dietro la divisa.Gli scatti del collettivo “Ricordi stampati” sosterranno i progetti di Unicef e il Piano Marco Valerio

Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

Guida ai pagamenti sulle piattaforme di gioco online, tutto quello che serve sapere in ottica sicurezza

Guida ai pagamenti sulle piattaforme di gioco online, tutto quello che serve sapere in ottica sicurezza

Come sapere se una piattaforma di gioco online è sicura, occhio a questi consigli pratici

Come sapere se una piattaforma di gioco online è sicura, occhio a questi consigli pratici

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Ripristinato l’ambulatorio odontoiatrico all’ospedale Umberto I di Enna

Ripristinato l’ambulatorio odontoiatrico all’ospedale Umberto I di Enna

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi