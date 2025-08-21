Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

C’era aria di festa, ieri mattina, nei corridoi dell’ospedale Umberto I di Enna. E non per una scoperta scientifica o un intervento pionieristico, ma per qualcosa di apparentemente semplice, eppure incredibilmente atteso: l’inaugurazione del nuovo bar. Un servizio che mancava da troppo tempo e che finalmente restituisce un angolo di normalità e conforto a chi vive, lavora o transita per la principale struttura sanitaria della provincia. La soddisfazione era palese sui volti di tutti; da chi ha disegnato gli spazi a chi ha gestito le complesse fasi burocratiche, fino alla Direzione Strategica, che ha fortemente creduto in questo progetto.

Le istituzioni presenti per un momento importante

A testimoniare l’importanza dell’evento, numerose autorità cittadine hanno voluto essere presenti al taglio del nastro. Il Direttore Generale, Dr. Mario Zappia, insieme al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Sigona, e al Direttore Sanitario, Dr. Ennio Ciotta, ha fatto gli onori di casa, ringraziando per la loro vicinanza figure di spicco come il Presidente del Tribunale di Enna, Miriam D’Amore, la direttrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università Kore, Dott.ssa Roberta Malaguarnera, il Prefetto Vicario, Dott. Alberto Grassia, e il Questore Vicario, Dott. Giancarlo Rapisarda. Una partecipazione corale che sottolinea quanto questo nuovo spazio fosse necessario.

Non solo un luogo di cura, ma di umanità

Le parole del Direttore Zappia hanno riassunto perfettamente lo spirito dell’iniziativa. «L’ospedale, oltre ad essere un luogo di cura, è anche un luogo che accoglie – ha dichiarato – e bisogna prestare attenzione a tutti i dettagli. Accanto all’azione sanitaria, che naturalmente rimane quella fondamentale, è importante offrire a pazienti, familiari e operatori sanitari un ambiente umano e confortevole dove trovare nella quotidianità anche un momento di conforto». Una visione che va oltre la mera assistenza medica, per abbracciare un concetto di benessere più ampio e attento alle persone. E non è finita qui: l’Azienda sta già progettando la realizzazione di uno spaccio interno e di un asilo nido, per supportare ulteriormente le famiglie.

Dettagli, qualità e uno sguardo al futuro

Il nuovo punto ristoro, gestito dalla ditta Eurorappresentanze Vending srl, si trova in una posizione strategica, nella sala “Farinato”, vicino all’ingresso principale. Gli ambienti, realizzati con gusto ed eleganza, sono pensati per essere facilmente accessibili. L’offerta spazia dai classici prodotti di caffetteria a una selezione gastronomica, con un’attenzione particolare ai prezzi, che saranno calmierati rispetto all’esterno, e con sconti dedicati ai dipendenti. Questo non è solo un bar, quindi, ma un passo tangibile verso un ospedale sempre più vicino alle esigenze di chi, ogni giorno, ne varca la soglia.



