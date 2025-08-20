Leonforte, maltempo: ritrovato morto uno degli occupanti delle auto finite ieri pomeriggio in un torrente

Leonforte, maltempo: ritrovato morto uno degli occupanti delle auto finite ieri pomeriggio in un torrente
       

Un pomeriggio di pioggia violenta si è trasformato in dramma a Leonforte. Dalle ore 18.40 di ieri i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire lungo il torrente Crisa, dove due autovetture erano finite in acqua a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’entroterra siciliano. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo e con grande difficoltà, a causa della piena e delle condizioni critiche del corso d’acqua.

I primi soccorsi e i recuperi

Le squadre di Enna hanno individuato rapidamente le vetture e tratto in salvo due persone, visibilmente provate ma vive. Le testimonianze raccolte, però, hanno confermato la presenza di un ulteriore occupante disperso, facendo scattare immediatamente le ricerche. È stato impiegato anche l’elicottero del nucleo di Catania per sorvolare l’area e monitorare dall’alto il corso del torrente, reso insidioso dalla forte corrente.

La lunga notte di ricerche

Le ricerche non si sono fermate neppure durante la notte. Alle 8.10 di questa mattina i vigili del fuoco hanno confermato la prosecuzione delle operazioni, con squadre impegnate a setacciare l’alveo del torrente e le zone circostanti. L’attesa, purtroppo, si è trasformata presto in tragedia.

Il ritrovamento senza vita

Intorno alle 9.15 è arrivata la notizia più temuta: il corpo della persona dispersa è stato individuato senza vita, a circa due chilometri dal punto in cui le auto erano finite nel torrente. Una conferma che spegne ogni speranza.

 

IMG 20250820 WA0004
IMG 20250820 WA0004

Potrebbero interessarti

Polizia di Stato di Enna denuncia due persone per ricettazione

Polizia di Stato di Enna denuncia due persone per ricettazione

Il nuovo dirigente del commissariato di P.S. di Leonforte. Il Commissario Capo Francesco Muffoletto prende servizio alla guida del presidio

Il nuovo dirigente del commissariato di P.S. di Leonforte. Il Commissario Capo Francesco Muffoletto prende servizio alla guida del presidio

Controlli della Polizia di Stato a Leonforte e Agira contro la guida in stato di alterazione

Controlli della Polizia di Stato a Leonforte e Agira contro la guida in stato di alterazione

Premio “Donne D’Amore” 2025, riconoscimento a Giorgia Vitale per la sua tecnica pittorica

Premio “Donne D’Amore” 2025, riconoscimento a Giorgia Vitale per la sua tecnica pittorica

SiciliAntica presenta la sua programmazione culturale 2025 a Leonforte

SiciliAntica presenta la sua programmazione culturale 2025 a Leonforte

Ospedale di comunità di Leonforte: avviati i lavori di ammodernamento

Ospedale di comunità di Leonforte: avviati i lavori di ammodernamento

Vertenza impiegati Comune di Leonforte. Raggiunto accordo

Vertenza impiegati Comune di Leonforte. Raggiunto accordo

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi