Leonforte, maltempo: ritrovato morto uno degli occupanti delle auto finite ieri pomeriggio in un torrente

Un pomeriggio di pioggia violenta si è trasformato in dramma a Leonforte. Dalle ore 18.40 di ieri i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire lungo il torrente Crisa, dove due autovetture erano finite in acqua a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito l’entroterra siciliano. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo e con grande difficoltà, a causa della piena e delle condizioni critiche del corso d’acqua.

I primi soccorsi e i recuperi

Le squadre di Enna hanno individuato rapidamente le vetture e tratto in salvo due persone, visibilmente provate ma vive. Le testimonianze raccolte, però, hanno confermato la presenza di un ulteriore occupante disperso, facendo scattare immediatamente le ricerche. È stato impiegato anche l’elicottero del nucleo di Catania per sorvolare l’area e monitorare dall’alto il corso del torrente, reso insidioso dalla forte corrente.

La lunga notte di ricerche

Le ricerche non si sono fermate neppure durante la notte. Alle 8.10 di questa mattina i vigili del fuoco hanno confermato la prosecuzione delle operazioni, con squadre impegnate a setacciare l’alveo del torrente e le zone circostanti. L’attesa, purtroppo, si è trasformata presto in tragedia.

Il ritrovamento senza vita

Intorno alle 9.15 è arrivata la notizia più temuta: il corpo della persona dispersa è stato individuato senza vita, a circa due chilometri dal punto in cui le auto erano finite nel torrente. Una conferma che spegne ogni speranza.