Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Un passaggio di consegne significativo, nel segno della continuità e della competenza. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Enna ha un nuovo comandante: è il tenente colonnello Mario Grasso, 50 anni, originario di Acireale, che prende il posto del parigrado Gaetano Petrizzo, destinato a un prestigioso incarico a Torino. Un avvicendamento che porta nel cuore della Sicilia un ufficiale di grande esperienza, maturata in contesti investigativi di primo piano.

Un profilo di grande esperienza al servizio del territorio

Chi è il nuovo comandante? Il curriculum del tenente colonnello Grasso parla da solo. Plurilaureato – con titoli in Giurisprudenza, Economia e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni – è entrato nel Corpo nel lontano 1997. La sua carriera è un percorso netto all’interno di reparti operativi, dove ha affinato le sue competenze sia nel campo della polizia giudiziaria che in quello, delicatissimo, economico-finanziario. Prima di arrivare a Enna, Grasso ha ricoperto ruoli chiave alla Direzione investigativa antimafia di Catania, come capo del Settore indagini preventive e vice capo centro. Un bagaglio professionale solido, costruito in piazze calde come Noto, Modica, Riposto e la stessa Catania, che ora metterà a frutto per la tutela della legalità in provincia di Enna.

Il bilancio di Petrizzo e l’augurio del comandante provinciale

Il tenente colonnello Gaetano Petrizzo lascia Enna dopo tre anni intensi. Un triennio, il suo, che ha lasciato il segno, caratterizzato da risultati operativi di rilievo in settori strategici: dal contrasto alle frodi fiscali all’aggressione dei patrimoni illeciti, fino alla tutela della spesa pubblica. Un lavoro impegnativo, condotto in prima persona, che gli è valso il plauso dei vertici. Durante una cerimonia tanto breve quanto sentita, il comandante provinciale, colonnello Fulvio Marabotto, ha voluto ringraziare personalmente Petrizzo «per l’ottimo lavoro svolto», sottolineandone «il costante impegno e le eccellenti qualità umane e professionali». Allo stesso tempo, ha rivolto al nuovo arrivato, il tenente colonnello Grasso, i migliori auguri per l’importante incarico che lo attende.

