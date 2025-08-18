Ripristinato l’ambulatorio odontoiatrico all’ospedale Umberto I di Enna

Ripristinato l’ambulatorio odontoiatrico all’ospedale Umberto I di Enna
       

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha completato il ripristino della piena funzionalità dell’ambulatorio di odontoiatria presso l’ospedale Umberto I. L’intervento, frutto di un investimento mirato, ha portato all’acquisto di nuove apparecchiature specialistiche – strumenti moderni e collaudati che andranno a sostituire definitivamente le vecchie dotazioni, ormai obsolete.

Il ruolo della direzione strategica

«Si tratta di un investimento necessario per la sanità territoriale», sottolinea la Direzione Strategica dell’ASP di Enna, composta dal direttore generale dr. Mario Zappia, dalla direttrice amministrativa dr.ssa Maria Sigona e dal direttore sanitario dr. Ennio Ciotta. L’obiettivo dichiarato è garantire una risposta concreta alle esigenze della collettività, rafforzando un settore che negli ultimi anni aveva mostrato forti criticità.

Dalle difficoltà al rilancio

L’ambulatorio odontoiatrico di Enna Alta, infatti, era stato messo in difficoltà dal progressivo deterioramento delle apparecchiature; la chiusura definitiva era arrivata già a febbraio 2024. Con la nuova sede presso il poliambulatorio dell’Umberto I, il servizio cambia volto: l’organizzazione interna viene rinnovata, le tecnologie aggiornate e i percorsi di cura resi più rapidi.

Verso un servizio più efficiente

Il nuovo assetto – che potrebbe essere ulteriormente ampliato – garantirà prestazioni odontoiatriche di qualità ai cittadini della provincia, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’offerta complessiva della sanità pubblica. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali, che mira ad assicurare cure appropriate e accessibili a tutta la comunità.

Potrebbero interessarti

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Incarico temporaneo in Pediatria a Piazza Armerina

Incarico temporaneo in Pediatria a Piazza Armerina

A19, stretta sui mezzi pesanti dopo gli incidenti: notte di controlli della Polstrada

A19, stretta sui mezzi pesanti dopo gli incidenti: notte di controlli della Polstrada

Scommesse illegali in provincia di Enna, maxi-sanzioni per oltre 300 mila euro

Scommesse illegali in provincia di Enna, maxi-sanzioni per oltre 300 mila euro

Sanità, l’Asp di Enna assume otto nuove ostetriche a tempo indeterminato

Sanità, l’Asp di Enna assume otto nuove ostetriche a tempo indeterminato

Carabinieri di Enna, Ardone e Carletta promossi capitani: una vita al servizio dello stato

Carabinieri di Enna, Ardone e Carletta promossi capitani: una vita al servizio dello stato

Incendio nella notte sulla A19: semi-rimorchio in fiamme, autostrada chiusa

Incendio nella notte sulla A19: semi-rimorchio in fiamme, autostrada chiusa

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi