Palio dei Normanni 2025 a Piazza Armerina: l’impegno della Polizia di Stato

Palio dei Normanni 2025 a Piazza Armerina: l’impegno della Polizia di Stato
       

Dal 12 al 14 agosto 2025, Piazza Armerina ha celebrato la 70ª edizione del Palio dei Normanni, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Vittorie. La manifestazione rievoca la conquista della città da parte del Conte Ruggero, con cortei in costume medievale e un torneo equestre tra i quartieri storici per la conquista del vessillo dedicato alla patrona. Come da tradizione, migliaia di visitatori hanno affollato il centro storico e l’arena sportiva, seguendo con entusiasmo la competizione tra i cavalieri dei quattro quartieri. La manifestazione ha visto sfilare centinaia di figuranti, dame e cavalieri, con la partecipazione di numerosi equidi che hanno dato vita a un affresco suggestivo e coinvolgente del Medioevo siciliano.

L’impegno per la sicurezza

La Polizia di Stato di Enna, insieme alle altre Forze di Polizia, ha garantito l’ordine e la sicurezza pubblica con un dispiegamento articolato: 64 operatori della Polizia di Stato provenienti dalla Questura e dai Commissariati di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia; 20 unità del Reparto Mobile di Catania; una pattuglia della Polizia Stradale di Enna; 2 pattuglie ippomontate delle Questure di Catania e Palermo; 30 militari dell’Arma dei Carabinieri e 3 equipaggi della Guardia di Finanza.

Un bilancio positivo

L’attenta pianificazione dei servizi ha permesso di garantire il sereno svolgimento dell’evento, senza criticità e con la massima sicurezza per i cittadini e i turisti presenti. Anche quest’anno il Palio dei Normanni si è confermato come una delle rievocazioni storiche più partecipate e suggestive del Sud Italia, capace di unire spettacolo, devozione e valorizzazione del territorio.

Potrebbero interessarti

StartNews – Lettera aperta agli utenti

StartNews – Lettera aperta agli utenti

Incarico temporaneo in Pediatria a Piazza Armerina

Incarico temporaneo in Pediatria a Piazza Armerina

Il Monte trionfa nella giostra del saraceno: cala il sipario sulla 70ª edizione del Palio dei Normanni

Il Monte trionfa nella giostra del saraceno: cala il sipario sulla 70ª edizione del Palio dei Normanni

Meteo stabile e caldo per il Palio dei Normanni a Piazza Armerina

Meteo stabile e caldo per il Palio dei Normanni a Piazza Armerina

Piazza Armerina – Palio dei Normanni, seconda giornata: il Conte Ruggero (Luca Onestini) entra in città. Ieri un successo la diretta. Pubblico in aumento.

Piazza Armerina – Palio dei Normanni, seconda giornata: il Conte Ruggero (Luca Onestini) entra in città. Ieri un successo la diretta. Pubblico in aumento.

Palio dei Normanni: al via la 70ª edizione tra storia, spettacolo e grandi ospiti

Palio dei Normanni: al via la 70ª edizione tra storia, spettacolo e grandi ospiti

Piazza Armerina – Marco Incalcaterra, ex presidente del Consiglio Comunale, sceglie la via del sacerdozio

Piazza Armerina – Marco Incalcaterra, ex presidente del Consiglio Comunale, sceglie la via del sacerdozio

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi