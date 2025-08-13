Meteo stabile e caldo per il Palio dei Normanni a Piazza Armerina

Il robusto anticiclone di matrice africana continua a proteggere la Sicilia, garantendo stabilità atmosferica e assenza di piogge. A Piazza Armerina, dove in questi giorni si sta svolgendo il Palio dei Normanni – evento clou dell’estate con cortei storici, spettacoli e la Quintana del Saraceno – il meteo promette due giornate da cartolina, seppur con temperature elevate.

Previsioni per oggi, mercoledì 13 agosto

La giornata odierna trascorrerà con cielo sereno e sole pieno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 34°C, con minime notturne sui 23°C. Venti deboli al mattino, in rinforzo da Ovest/Nord-Ovest nel pomeriggio.

Previsioni per domani, giovedì 14 agosto

Anche la vigilia di Ferragosto sarà dominata dal bel tempo. Al mattino cielo limpido; nel pomeriggio modesto sviluppo di cumuli sui rilievi, ma senza rischio di pioggia. A Piazza Armerina la colonnina di mercurio toccherà i 33°C nelle ore centrali, con minime di 22°C; umidità moderata, che accentuerà la sensazione di caldo. Venti deboli e variabili, a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi.

Tendenza e consigli

L’alta pressione resterà protagonista fino al weekend; soltanto domenica 17 si potrebbe registrare un lieve aumento della probabilità di rovesci isolati sui rilievi. Per il pubblico del Palio, l’invito è a proteggersi dal sole durante il corteo e la giostra. Cappelli, acqua e pause all’ombra sono indispensabili,  l’afa, specie nel pomeriggio, potrebbe farsi sentire.

