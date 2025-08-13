Incendio nella notte sulla A19: semi-rimorchio in fiamme, autostrada chiusa

Incendio nella notte sulla A19: semi-rimorchio in fiamme, autostrada chiusa
       

Dalle ore 3 circa di questa notte, due squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna sono intervenute lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, al km 106 in direzione Catania, per domare un violento incendio che ha avvolto un semi-rimorchio. Le fiamme, visibili a distanza, hanno richiesto un’azione rapida e coordinata per evitare il propagarsi del rogo ad altri veicoli in transito – situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Cause ancora in fase di accertamento

Le origini dell’incendio sono al momento oggetto di indagine; i tecnici e le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per stabilire se si sia trattato di un guasto meccanico, di un problema all’impianto elettrico o di altra natura. Fortunatamente, non si registrano feriti né tra il conducente del mezzo né tra gli automobilisti che percorrevano il tratto in quel momento.

Viabilità interrotta e gestione dell’emergenza

Per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, l’A19 è stata chiusa al transito nel tratto interessato. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale e personale Anas, impegnati nella regolazione del traffico e nell’assistenza agli automobilisti bloccati. La riapertura della carreggiata sarà disposta solo al termine delle operazioni di bonifica e delle verifiche di stabilità della sede stradale; un’azione necessaria per garantire la sicurezza degli utenti.

