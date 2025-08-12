Piazza Armerina – Marco Incalcaterra, ex presidente del Consiglio Comunale, sceglie la via del sacerdozio

Piazza Armerina – Marco Incalcaterra, ex presidente del Consiglio Comunale, sceglie la via del sacerdozio
       

In un clima di intensa devozione e partecipazione comunitaria – tipico delle celebrazioni mariane – Marco Incalcaterra e Marco Di Fina hanno ufficialmente iniziato il loro cammino verso il sacerdozio nella diocesi di Piazza Armerina. L’annuncio è stato dato durante i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima delle Vittorie, patrona della città e dell’intera diocesi; un momento dal forte valore simbolico, che segna l’inizio di una nuova tappa di vita per i due giovani, pronti ad abbracciare la vocazione sacerdotale.

Chi sono i due candidati

Marco Incalcaterra, 55 anni, della parrocchia di Santo Stefano a Piazza Armerina, ha alle spalle un impegno civico come consigliere comunale con funzioni di presidente dell’assemble cittadina. Docente di lettere (storia e geografia) presso la Scuola Media “R. Cascino” della città, è noto per il suo amore per la storia locale e per il legame profondo con la patrona. Assieme a lui anche Marco Di Fina, 25 anni, appartiene alla parrocchia di San Giovanni Battista di Enna. Laureato in Beni Culturali e prossimo alla laurea in Storia dell’Arte, condivide con il collega di vocazione una forte devozione a Maria Santissima delle Vittorie e un interesse per il patrimonio artistico e culturale.

Il messaggio della comunità

«Ringraziamo il Signore che continua a benedire la nostra Chiesa diocesana e affidiamo il loro cammino alla Madonna delle Vittorie, patrona della Città e della Diocesi» – si legge nel profilo ufficiale di Maria Santissima delle Vittorie. Una frase che racchiude l’auspicio dell’intera comunità: sostenere spiritualmente i due seminaristi in questa nuova e impegnativa missione. Un segno concreto della vitalità vocazionale che ancora oggi attraversa la diocesi.

