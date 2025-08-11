Polizia di Stato di Enna denuncia due persone per ricettazione

Lo scorso 31 luglio, durante un’attività di controllo del territorio, una pattuglia del Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Leonforte ha fermato un’autovettura il cui conducente, alla vista degli agenti, ha tentato una manovra elusiva – segnale evidente di voler evitare l’accertamento; a bordo erano presenti altri soggetti, alcuni con precedenti per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, che mostravano evidente nervosismo.

La perquisizione e il rinvenimento

Il personale di polizia ha proceduto ad una perquisizione veicolare di iniziativa, trovando nel bagagliaio circa 180 pacchetti di sigarette e 70 confezioni di tabacco, tutti con regolare sigillo dei Monopoli di Stato; il valore commerciale complessivo è stato stimato in circa 1.500 euro. Secondo quanto riferito dagli stessi occupanti, la merce sarebbe stata acquistata da privati privi di licenza, a un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di mercato, con l’intento di rivenderla in zona.

Sequestro e denuncia

L’intero quantitativo di tabacchi è stato sequestrato; i soggetti, fotosegnalati, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva – come previsto dalla legge.

