Meteo, settimana di fuoco in Sicilia: l’anticiclone africano porta sole e caldo record. A Piazza Armerina massime di 33 gradi
Un’immensa cupola di alta pressione, proveniente direttamente dal cuore dell’Africa, si prepara a dominare il meteo di tutta la settimana, trasformando l’Italia – e in particolare la Sicilia – in un angolo di deserto. Le carte sinottiche parlano chiaro: ci attende una stabilità atmosferica quasi inscalfibile, con tanto sole e una colonnina di mercurio destinata a salire ben oltre le medie stagionali. Insomma, prepariamoci a un’autentica ondata di calore estiva, di quelle classiche e intense.
L’Italia intera sotto il solleone
Da Nord a Sud, la scena è la stessa: l’anticiclone africano non farà sconti a nessuno. Per tutta la settimana, il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato su quasi tutto il territorio nazionale. Il cielo si presenterà sereno o, al massimo, velato da qualche innocua nube passeggera. Le piogge? Un miraggio, completamente assenti da ogni previsione. I venti si manterranno deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, incapaci di mitigare una calura che si farà sentire soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.
Sicilia, epicentro dell’ondata di calore
Sarà proprio la Sicilia una delle regioni a trovarsi più direttamente investita dalla massa d’aria subtropicale. Per i siciliani si prospetta una settimana rovente, caratterizzata da cielo costantemente sereno e temperature decisamente elevate. Nelle zone interne, non sarà difficile superare la soglia dei 35-37°C, mentre le temperature minime notturne, anch’esse elevate, renderanno le notti particolarmente afose e difficili per chi soffre il caldo. I venti deboli, a regime di brezza, offriranno solo un blando sollievo lungo i litorali.
Il dettaglio per Piazza Armerina: un Ferragosto di fuoco
Anche Piazza Armerina non sfuggirà a questo copione, confermando in pieno il quadro regionale. La settimana che porta a Ferragosto sarà un susseguirsi di giornate stabili, soleggiate e, soprattutto, molto calde.
- Lunedì 11 e Martedì 12: Si parte subito con il botto. Due giornate fotocopia, con cielo sereno e caldo intenso. Le massime si attesteranno intorno ai 34°C, con minime notturne già alte, sui 23°C.
- Mercoledì 13 e Giovedì 14: Il canovaccio non cambia. Il sole dominerà incontrastato e il caldo si farà ancora sentire, con massime stabili a 34°C e minime che saliranno a 24°C, preannunciando notti ancora più afose.
- Venerdì 15 (Ferragosto): La giornata clou dell’estate trascorrerà sotto un cielo terso e con un tempo magnifico. È prevista una lievissima, quasi impercettibile, flessione delle temperature massime, che si fermeranno a 33°C, mentre le minime torneranno a 23°C.
- Sabato 16: La settimana si chiude come era iniziata: con una splendida giornata di sole. Le temperature rimarranno stabili, con una massima di 33°C e una minima di 22°C.
In sintesi, per Piazza Armerina e l’intera isola si prepara una settimana di piena estate, con il caldo africano a farla da padrone e l’assenza totale di precipitazioni.