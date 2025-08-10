Palio dei Normanni 2025, scelta la Gran Dama accanto a Luca Onestini.Ludovica Gagliano sarà protagonista nella settantesima edizione della storica rievocazione

Fra pochi giorni – esattamente il 12 agosto – prenderà il via la settantesima edizione del Palio dei Normanni; la storica rievocazione medievale di Piazza Armerina, che ogni anno richiama migliaia di spettatori, si prepara a offrire spettacolo e tradizione. Mentre fervono i preparativi per le tre giornate di festa, l’organizzazione – guidata, come di consueto, da Dino Vullo – ha già definito alcuni dei momenti chiave dell’evento.

I cavalieri e la quintana del saraceno

Sono stati ufficialmente selezionati i cavalieri che, in rappresentanza dei quattro quartieri storici della città, si sfideranno nella spettacolare “Quintana del Saraceno” del 14 agosto. L’attesa per la prova equestre è alta; il fascino della competizione – unito all’orgoglio di quartiere – rende questa sfida il cuore pulsante del Palio.

Ludovica Gagliano sarà la Gran Dama

Dopo un’attenta selezione, l’organizzazione ha scelto la figura che vestirà i panni della Gran Dama; si tratta di Ludovica Gagliano, che nella suggestiva cornice della rievocazione affiancherà l’attore e showman Luca Onestini, interprete del Gran Conte Ruggero. La coppia, simbolo di eleganza e carisma, guiderà le scene centrali della manifestazione – contribuendo a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera storica del Palio.

.

