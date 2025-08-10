Fulvio Crescimanno dona dieci opere alla Pinacoteca di Piazza Armerina. Stasera la presentazione del nuovo vessillo del Palio dei Normanni

Questa sera – domenica 10 agosto, alle ore 18.00 – la Pinacoteca Comunale di Piazza Armerina ospiterà un evento di particolare rilievo culturale; il Maestro Fulvio Crescimanno, noto artista legato profondamente alla città, consegnerà ufficialmente dieci opere alla struttura museale comunale. Un gesto di grande generosità, che arricchirà in maniera significativa il patrimonio artistico e culturale della città; opere che, una volta esposte, diventeranno parte integrante dell’offerta espositiva, a beneficio di cittadini e visitatori.

Il nuovo vessillo del Palio dei Normanni

Nell’occasione, sarà presentato al pubblico anche il nuovo vessillo del Palio dei Normanni – ideato e realizzato dallo stesso Maestro Crescimanno – simbolo di una tradizione storica e identitaria che da sempre unisce la comunità piazzese. Questo elemento, che coniuga valore estetico e significato simbolico, sarà protagonista della prossima edizione della manifestazione, rafforzando il legame fra arte e storia locale.

Un invito aperto alla cittadinanza

L’evento, a ingresso libero, è rivolto a tutta la cittadinanza; un’occasione per incontrare l’artista, ammirare da vicino le nuove opere e scoprire il vessillo che accompagnerà il Palio dei Normanni. Un momento di condivisione, che celebra l’arte come strumento di identità collettiva – e come ponte tra passato e presente.

