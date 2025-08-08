“Rompiamo il silenzio”: flash mob per la pace a Piazza Armerina

“Rompiamo il silenzio”: flash mob per la pace a Piazza Armerina
       

Sabato 9 agosto 2025, Piazza Armerina ospiterà l’evento «Rompiamo il silenzio – Flash Mob per la Pace», un momento di partecipazione collettiva per sensibilizzare sulla necessità di fermare i conflitti e promuovere il dialogo. L’appuntamento è fissato in Piazza Boris Giuliano, all’angolo con via R. Roccella.

Orari e programma

Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 22:15, mentre il flash mob inizierà alle 23:00. L’evento, aperto a tutti, intende trasformare il silenzio in un gesto corale di speranza, in linea con il messaggio scelto dagli organizzatori: «Il silenzio uccide due volte. Quando non dice stop. Quando non dà voce alla speranza».

Un segnale contro l’indifferenza

Attraverso la partecipazione, i cittadini potranno lanciare un segnale forte contro l’indifferenza e a favore della pace, ribadendo l’importanza di dare voce alle istanze di dialogo e convivenza pacifica.

