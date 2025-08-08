Ferragosto sicuro: piano straordinario di vigilanza e controlli in tutta la provincia di Enna. Prefettura e forze dell’ordine unite per garantire sicurezza durante le festività

Ieri mattina, nella sede della Prefettura di Enna, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Maria Carolina Ippolito. L’incontro, al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i Comandanti della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale, rappresentanti di Anas S.p.A., oltre ai Sindaci di Enna, Piazza Armerina e Aidone, ha definito un piano straordinario di vigilanza per il Ferragosto 2025.

Obiettivi e ambiti di intervento

Il programma prevede un impegno coordinato di tutte le forze di polizia per rispondere alle esigenze di sicurezza in un periodo di forte afflusso turistico e intenso traffico sulle principali arterie viarie. Particolare attenzione sarà dedicata alle località di maggiore richiamo, come Piazza Armerina, teatro del Palio dei Normanni e della festa della Madonna delle Vittorie; ma anche ai siti turistici, commerciali e alla grande distribuzione.

Controlli mirati sulle strade

I controlli saranno intensificati lungo la rete stradale provinciale e sull’autostrada A19 – soprattutto nei giorni clou del 14 e 15 agosto – per prevenire incidenti e ridurre il rischio di congestionamenti. L’obiettivo è garantire un Ferragosto sicuro, tutelando residenti e visitatori con una presenza capillare delle forze dell’ordine.

Un’azione corale per il territorio

Il piano, frutto della collaborazione tra istituzioni e forze di polizia, vuole assicurare che le festività si svolgano in un clima di serenità e ordine pubblico; un impegno che unisce prevenzione, prontezza operativa e attenzione alle esigenze di comunità e turisti.

.

