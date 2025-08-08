Caro ombrellone: quando il sole diventa un lusso e scatta il rischio di speculazione

       

Negli ultimi giorni il dibattito sul “caro ombrellone” si è riacceso in molte località balneari italiane. Prezzi da capogiro per lettini e ombrelloni — in certi casi fino a 100 euro al giorno per due persone — hanno scatenato proteste di turisti e associazioni dei consumatori, e acceso i riflettori su un tema delicato: quanto è lecito far pagare un bene pubblico in concessione?

Prezzi liberi, ma non illimitati

Gli stabilimenti balneari operano su aree demaniali marittime, cioè beni pubblici affidati in concessione a privati. La legge, in linea generale, non impone un tariffario nazionale per i servizi di spiaggia: i concessionari hanno ampia libertà nel fissare i prezzi. Tuttavia, molti Comuni o Regioni inseriscono linee guida o tetti massimi nei bandi di concessione, per garantire un accesso equo e prevenire abusi.

Quando il prezzo diventa speculazione

Sul piano penale, l’articolo 501-bis del Codice penale punisce le manovre speculative su merci, cioè l’aumento ingiustificato dei prezzi di beni o servizi di prima necessità, specie in situazioni di scarsità o emergenza.
Un ombrellone non è, in senso stretto, un bene essenziale come il pane o l’acqua, ma le autorità possono valutare la condotta come sfruttamento di un bene pubblico per trarre profitto sproporzionato, specie se la zona non offre alternative accessibili.

Trasparenza obbligatoria

Il Codice del Consumo impone di esporre chiaramente le tariffe all’ingresso dello stabilimento e nei punti di prenotazione online. L’assenza di trasparenza può portare a sanzioni da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e della Guardia di Finanza.

Possibili conseguenze per i concessionari

Un concessionario che applica tariffe ritenute eccessive senza rispettare i regolamenti locali rischia:

  • Sanzioni amministrative per pratiche commerciali scorrette
  • Contestazioni per speculazione in presenza di determinati presupposti
  • Nei casi più gravi, revoca della concessione per uso non conforme del bene pubblico

La sfida: equilibrio tra impresa e diritto di accesso

Il turismo balneare è un settore vitale per l’economia di molte regioni italiane, ma la gestione di un bene pubblico impone responsabilità aggiuntive. Il confine tra legittimo profitto e speculazione è sottile, e il rischio è che, a forza di rincorrere margini sempre più alti, si finisca per allontanare i cittadini dal mare.

 

Potrebbero interessarti

Asp Enna, prorogati i contratti per quattro medici della guardia medica

Asp Enna, prorogati i contratti per quattro medici della guardia medica

Colpo da 300mila euro nella villa di Rosario Fiorello

Il Telescopio Webb rivela la galassia ‘morta’ più lontana mai osservata

Il Telescopio Webb rivela la galassia ‘morta’ più lontana mai osservata

Una nuova mappa del genoma basata su CRISPR per comprendere le malattie

Una nuova mappa del genoma basata su CRISPR per comprendere le malattie

Sanità per tutti a Enna, al via il progetto contro la povertà sanitaria

Sanità per tutti a Enna, al via il progetto contro la povertà sanitaria

Come avviare una startup innovativa: guida pratica per partire con il piede giusto

Come avviare una startup innovativa: guida pratica per partire con il piede giusto

Nuove attività economiche a Valguarnera grazie al Fondo per i Comuni Marginali

Nuove attività economiche a Valguarnera grazie al Fondo per i Comuni Marginali

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi