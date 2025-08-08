Asp Enna, prorogati i contratti per quattro medici della guardia medica

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deciso di prorogare i contratti a tempo determinato per quattro medici del servizio di continuità assistenziale – comunemente noto come guardia medica – al fine di assicurare la presenza sanitaria 24 ore su 24, sette giorni su sette, in tutto il territorio provinciale. Si tratta di un intervento strategico; indispensabile per garantire cure e interventi urgenti quando gli studi dei medici di medicina generale sono chiusi.

I professionisti coinvolti

La proroga riguarda quattro medici suddivisi in due distretti sanitari. Nel Distretto di Enna opereranno il dott. G. Di Franco e il dott. F. Giulio; nel Distretto di Agira continueranno a prestare servizio il dott. C. Fiorenza e il dott. A. Ginardi. Questi professionisti svolgono attività di assistenza primaria su base oraria, effettuando sia visite domiciliari urgenti sia prestazioni ambulatoriali presso le postazioni di continuità assistenziale.

Un provvedimento nel quadro regionale

Il rinnovo degli incarichi si colloca all’interno del protocollo d’intesa tra l’Assessorato Regionale della Salute e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale. Tale misura mira a soddisfare le esigenze assistenziali della popolazione; rafforzando al contempo la rete sanitaria di prossimità in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un impegno per il territorio

Con questa proroga, l’Asp di Enna consolida la propria capacità di risposta alle urgenze sanitarie, soprattutto nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi, momenti in cui la guardia medica rappresenta un presidio essenziale per la tutela della salute pubblica.

