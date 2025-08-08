ASP di Enna: avviate le procedure per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale

L’ASP di Enna ha dato avvio alle procedure per il rinnovo del Comitato Consultivo Aziendale (CCA), previsto dalla legge regionale n. 5 del 2009. L’avviso pubblico, online sul portale istituzionale, rimarrà aperto per 45 giorni – fino al prossimo 9 settembre – offrendo la possibilità di presentare domanda alle realtà interessate; un passaggio formale ma di sostanza, perché garantisce rappresentatività e pluralità di voci nel confronto con l’Azienda sanitaria.

Chi può partecipare e come presentare domanda

Possono fare richiesta di ammissione organizzazioni e associazioni di volontariato, enti del Terzo Settore, organismi di tutela degli utenti e rappresentanze degli operatori, tra cui ordini e associazioni professionali. La documentazione, comprensiva degli allegati richiesti, va presentata seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato su www.aspenna.it.

Un ruolo di confronto e collaborazione

Istituito presso l’ASP il 13 settembre 2012, il CCA è un luogo di consultazione fra volontariato, organismi di rappresentanza degli operatori sanitari e l’Azienda stessa – un canale che, nel tempo, ha facilitato la formulazione di proposte e il supporto alle decisioni aziendali. L’ultimo rinnovo, recepito dalla delibera della Direzione Generale n. 137/22, ha portato all’elezione del presidente dott. Tommaso Careri e alla presenza di numerose organizzazioni, fra cui AVIS, AVO, LILT, CRI, Federconsumatori e diversi ordini professionali.

Il ringraziamento e l’invito alla partecipazione

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Mario Zappia, ha espresso gratitudine verso il comitato uscente: «La collaborazione e il dialogo con il Comitato Consultivo hanno valorizzato il ruolo attribuito all’organismo, contribuendo al funzionamento dei servizi, al supporto alle decisioni aziendali e alla formulazione di proposte». Zappia auspica ora la massima adesione, sia nella fase di candidatura sia nelle attività future, perché – come sottolinea – «il contributo del CCA è un tassello fondamentale per un sistema sanitario partecipato e vicino ai cittadini».

