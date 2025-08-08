Approvati tre emendamenti per 11 milioni di euro a favore dei comuni e delle fasce deboli. L’On. Fabio Venezia: interventi su strade, rifiuti e lotta alla povertà

In merito all’approvazione della manovra finanziaria regionale in una nota stampa l’on. Fabio Venezia (PD) sottolinea come l’opposizione abbia contrastato il tentativo del Governo regionale e della sua maggioranza di procedere con modalità ritenute penalizzanti per una gestione equa della spesa. Parallelamente, sono stati proposti interventi migliorativi per le norme di interesse collettivo. « Quattro giorni d’Aula – scrive il deputato regionale – decine di ore di dibattito, centinaia di emendamenti presentati. Una dura battaglia parlamentare per bloccare il tentativo maldestro del Governo Schifani e della sua maggioranza di forzare i lavori d’Aula per parcellizzare la spesa alimentando le solite logiche clientelari”

Le misure approvate

Il comunicato evidenzia che sono stati approvati tre emendamenti presentati dall’on. Venezia, per un valore complessivo di 11 milioni di euro. Nello specifico: cinque milioni di euro aggiuntivi per la manutenzione delle strade provinciali nelle aree interne, cinque milioni di euro destinati ai comuni siciliani per coprire gli extra costi legati al conferimento dei rifiuti , un milione di euro per interventi finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale.

Un segnale per territori e comunità

L’iniziativa legislativa, si legge nel testo diffuso dall’on. Venezia, mira a sostenere i territori più svantaggiati, migliorando infrastrutture viarie e servizi essenziali, oltre a rafforzare le politiche sociali di contrasto alle disuguaglianze. L’approvazione degli emendamenti rappresenta – secondo il comunicato – un risultato concreto a favore di comuni, aree interne e cittadini in condizioni di fragilità.

