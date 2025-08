Piazza Armerina – FDI, UDC e MPA: sul Palio ed eventi abbiamo limitato la polemica. Opposizione lontano dalle reali esigenze della comunità

In una nota stampa i partiti che sostengono l’amministrazione Cammarata, FDI- UDC – MPA – fanno quadrato in difesa dell’Assessore Messina e del suo operato. La maggioranza non usa mezzi termini: accusa l’opposizione di aver scelto ancora una volta «toni polemici, sollevando osservazioni prive di reale fondamento» con l’unico risultato di alimentare «un clima di confusione e ingiustificata preoccupazione nella cittadinanza». Un comportamento definito senza mezzi termini un «approccio distruttivo e lontano dalle reali esigenze della comunità», che avrebbe spinto i consiglieri di maggioranza a non gettare ulteriore benzina sul fuoco. Hanno infatti preferito, si legge, lasciare la parola all’assessore di competenza per fare chiarezza.