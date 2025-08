Piazza Armerina – Nuovo comunicato del PD sulla polemica legata all’uso dei fondi per il Palio dei Normanni.

Continua a salire la tensione tra opposizione e maggioranza che fuori dal consiglio comunale si danno battaglia a colpi di comunicati stampa. Registriamo qui l’ennesimo comunicato dei consiglieri di opposizione che pubblichiamo integralmente più in basso. Nel documento l’opposizione esprime forte preoccupazione per l’atteggiamento della maggioranza e per la gestione del nuovo piano finanziario del Palio dei Normanni. Denunciano un clima ostile verso chi segnala irregolarità – come nel caso del Collegio dei Revisori, oggetto di pressioni – e criticano la mancanza di trasparenza, in particolare sull’uso delle somme regionali vincolate, che sarebbero state dirottate su altri eventi. L’opposizione evidenzia anche episodi di tensione, come le parole del Sindaco che avrebbero suggerito una presunta minaccia nei confronti del Presidente del Consiglio, e il comportamento della maggioranza, accusata di voler boicottare le sedute consiliari in segno di protesta. Il nuovo piano per il Palio – dichiarano i consiglieri – prevede l’uso di fondi comunali e introiti da Villa Romana e Unesco, nonostante l’evento fosse già stato finanziato dalla Regione. Questo, secondo l’opposizione, rappresenta una grave irregolarità contabile e un danno patrimoniale per il Comune. Infine, viene richiesto un confronto urgente in Consiglio Comunale per chiarire la vicenda, tutelare l’ente e salvaguardare la trasparenza amministrativa.