Feocromocitoma rimosso con successo a Enna: intervento raro, alta precisione chirurgica

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna mette a segno un nuovo traguardo nella chirurgia oncologica specialistica, affrontando con successo un caso di feocromocitoma – tumore raro delle cellule cromaffini del surrene – grazie a un intervento di surrenectomia laparoscopica eseguito con altissima precisione. La paziente, una donna di 59 anni residente a Catania, ha beneficiato di un approccio multidisciplinare coordinato, reso possibile dall’esperienza dell’equipe guidata dal Dr. Danilo Centonze, direttore della Chirurgia generale dell’Umberto I.

Una sfida chirurgica e farmacologica ad alta complessità

Il feocromocitoma, noto per la sua secrezione anomala di adrenalina e noradrenalina, può generare crisi ipertensive, tachicardia, sudorazione intensa e altri sintomi sistemici. L’aspetto più delicato è proprio durante l’intervento: «Un’eccessiva manipolazione del tumore – spiega il Dr. Centonze – può provocare un rilascio massivo di ormoni, con rischi anche fatali per il paziente». Per questo, l’operazione ha richiesto settimane di preparazione, incluso un trattamento farmacologico preoperatorio mirato a stabilizzare i parametri vitali.

La testimonianza della paziente: “Mi sono sentita ascoltata e al sicuro”

E.P., questo il nome con le iniziali della paziente, racconta: «Ho scoperto il tumore per caso, durante un’ecografia. I primi pensieri sono stati quelli classici: andare fuori regione, lontano da casa… Ma poi ho conosciuto l’equipe di Enna e ho cambiato idea». Il supporto ricevuto, in particolare dall’anestesista Dr.ssa Roberta Adamo, ha rappresentato per lei un punto di forza fondamentale: «Mi seguiva ogni giorno, pronta a rispondere a qualsiasi dubbio».

Intervento riuscito e decorso perfetto: dimessa in 4 giorni

L’intervento è stato eseguito in laparoscopia e si è concluso in circa un’ora. Nessuna complicazione post-operatoria; la paziente è stata dimessa dopo soli quattro giorni in buone condizioni cliniche. «Oggi la mia pressione è normale, anche la glicemia è rientrata nei valori giusti – dice E.P. – Sono grata all’ospedale di Enna. Non ho dovuto viaggiare lontano, ho trovato eccellenza qui, nella mia terra».

Un lavoro di squadra che porta la Sicilia in alto

Oltre al Dr. Centonze, hanno partecipato all’intervento la Dr.ssa Chiara Toscano, il Dr. Giorgio Graziano, gli anestesisti Dr. Ezio De Rose, Dr.ssa Roberta Adamo, Dr. Giuseppe Scavuzzo, e il personale infermieristico guidato da Filippo Corvaia, con Alessandra Petralia, Gianni Marmo e Albano Giaggeri. Un team che – come sottolineato dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia – dimostra che «l’eccellenza medica non ha confini: spesso è più vicina di quanto si pensi».