Nuove attività economiche a Valguarnera grazie al Fondo per i Comuni Marginali

Valguarnera conquista un altro risultato concreto nell’ambito del sostegno alle microimprese locali. Grazie alla seconda annualità del Fondo per i Comuni Marginali, il Comune ha investito tutte le risorse disponibili per supportare chi ha deciso di avviare un’attività sul territorio. L’iniziativa – promossa dal governo nazionale per contrastare lo spopolamento e rilanciare le aree interne – sta dando i suoi frutti anche in questa piccola realtà ennese.

Le attività nate con il contributo del Fondo

Nel dettaglio, i fondi hanno reso possibile l’apertura di: – un centro estetico in via Sant’Elena; – una panineria in Piazza della Repubblica; – una rivendita di alimentari, già attiva e ben avviata; – un chiosco all’interno della rinnovata Villa Lomonaco – spazio che torna così a essere vissuto dai cittadini.

E non finisce qui: è in fase di istruttoria una nuova pratica che potrebbe portare presto alla nascita di un’altra impresa locale, ulteriore tassello nel mosaico della rigenerazione economica.

Il commento del Sindaco: “Il coraggio va premiato”

«Attraverso il Fondo per i Comuni Marginali – dichiara il sindaco Francesca Draià – abbiamo scelto di premiare il coraggio di chi scommette su Valguarnera. Sostenere le nuove attività significa creare opportunità, lavoro e servizi per tutta la comunità. Non ci fermiamo, continuiamo a lavorare con serietà e concretezza. Il resto è solo chiacchiericcio.»

Una dichiarazione chiara e diretta che – tra le righe – risponde anche a eventuali critiche; perché il dialogo istituzionale, soprattutto quando genera risultati tangibili, ha bisogno di azioni e non di parole vuote.

Un impegno che guarda lontano

L’Amministrazione comunale conferma, con questa operazione, la volontà di costruire una Valguarnera più dinamica e vivibile, in cui la piccola imprenditoria diventa motore di inclusione e di rinascita sociale. Non si tratta soltanto di numeri o investimenti: dietro ogni nuova apertura c’è una storia, un’idea, un cittadino che ha scelto di restare – o di tornare – scommettendo sul proprio paese.