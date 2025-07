La grafica del francobollo ufficiale diventa manifesto del Palio dei Normanni 2025

Quest’anno, il manifesto ufficiale del Palio dei Normanni di Piazza Armerina è più di un’immagine promozionale: è un francobollo commemorativo. Emesso da Poste Italiane e selezionato dal Ministero del Made in Italy, il Palio entra così nel ristretto elenco delle “Eccellenze del patrimonio culturale italiano”, al pari di eventi iconici come il Palio di Siena, il Palio di Asti e la Giostra della Quintana di Foligno. Un riconoscimento dal valore simbolico e mediatico; un sigillo che certifica l’importanza storica, culturale e identitaria della manifestazione.

Un’immagine potente che viaggia nel mondo

La grafica del francobollo—che, per la prima volta, assume anche la funzione di manifesto ufficiale—cattura con forza visiva un momento saliente della rievocazione medievale. In primo piano svetta la cupola della Cattedrale sfondo scenografico e spirituale dell’intera celebrazione. Il bozzetto è completato dalle scritte “PALIO DEI NORMANNI” e “PIAZZA ARMERINA”, a suggellare un’identità chiara, forte e radicata.

Una vetrina per la Sicilia centrale

«Siamo orgogliosi che il nostro Palio sia stato immortalato su un mezzo di diffusione nazionale e collezionabile» – si legge nel comunicato dell’Assessorato al Turismo guidato da Ettore Messina – «un simbolo autentico della storia, identità e passione siciliana che viaggia in tutto il mondo». Un francobollo, infatti, non è solo carta stampata: è un ambasciatore silenzioso che entra nelle case, attraversa confini e custodisce racconti. In questo caso, racconta l’amore di una comunità per la propria storia.

Appuntamento dal 12 al 14 agosto

Il Palio dei Normanni 2025 si svolgerà come da tradizione dal 12 al 14 agosto, richiamando migliaia di visitatori per assistere a una delle rievocazioni medievali più suggestive d’Europa. Cortei storici, giochi cavallereschi, spettacoli e riti religiosi si intrecciano in tre giorni densi di emozioni, in cui la città intera si trasforma in un grande teatro a cielo aperto. 🛡️ Il claim ufficiale di quest’anno? “Palio dei Normanni – storia, identità e passione”.