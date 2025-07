Un ventilatore nebulizzato alla Casa Circondariale di Piazza Armerina per i colloqui all’aperto: gesto solidale dell’ODV Armerina Emergenza

Mercoledì 16 luglio 2025, la Casa Circondariale di Piazza Armerina ha ricevuto una nuova dimostrazione di solidarietà e impegno civico. L’ODV Armerina Emergenza – Protezione Civile ANPAS ha infatti donato un ventilatore nebulizzato da esterno destinato alla nuova area verde, recentemente inaugurata all’interno della struttura penitenziaria. Lo spazio – pensato per accogliere i familiari dei detenuti durante i colloqui – potrà ora offrire un maggiore comfort, soprattutto nei mesi più caldi.

Un’idea nata dal senso pratico

«Appena è stata inaugurata l’area verde, donata da Avis Leonforte e Piazza Armerina – ha spiegato il presidente dell’ODV, dott. Michele Bellanti – abbiamo ritenuto importante renderla più fruibile anche in estate. Tutto il direttivo ha accolto con entusiasmo l’idea di dotarla di un ventilatore nebulizzato». Una scelta tanto semplice quanto significativa; l’ennesima conferma dell’attenzione dell’associazione verso la realtà carceraria cittadina.

Presenze e riconoscimenti

Alla cerimonia di consegna erano presenti le principali figure della direzione carceraria: la dott.ssa Donata Posante, direttrice della struttura, il commissario Alfredo Acrivano, il vice comandante Davide Lavuri, insieme allo staff amministrativo e ad alcuni agenti della polizia penitenziaria. Significativa anche la presenza dei detenuti impiegati dalla MOFF, protagonisti della realizzazione dell’area verde – un lavoro costante e apprezzato, tanto che nella stessa occasione è stato loro conferito un encomio per l’impegno profuso.

Volontariato e comunità penitenziaria: un legame che cresce

Il gesto dell’ODV Armerina Emergenza si inserisce in un rapporto ormai consolidato con la Casa Circondariale locale. Un’alleanza fatta di piccoli gesti – ma di grande valore umano – che testimonia come anche in luoghi segnati dalla privazione della libertà, si possa coltivare dignità, rispetto e collaborazione. I volontari, da parte loro, confermano: «Siamo sempre pronti a dare un sostegno concreto; il carcere non è un luogo da dimenticare – ma da includere».