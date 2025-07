Piazza Armerina, convocato il Consiglio Comunale per il 31 luglio. L’ordine del giorno.

È stata convocata per giovedì 31 luglio 2025 alle ore 18.00 una seduta straordinaria e urgente del Consiglio Comunale di Piazza Armerina. Un ordine del giorno articolato e denso di contenuti che toccano tematiche ambientali, scolastiche, culturali e storico-identitarie; punti che riflettono l’esigenza di interventi immediati e di trasparenza nella gestione delle risorse e degli eventi cittadini.

Incendi e tutela del territorio: aggiornamento del Catasto

Tra i primi argomenti in discussione, l’approvazione dell’elenco delle particelle percorse dal fuoco nell’anno 2024, passaggio obbligato per l’aggiornamento del Catasto Incendi. Un tema sempre più centrale per le amministrazioni comunali, soprattutto in un contesto di cambiamento climatico e rischio ambientale crescente.

Bilancio e fondi PNRR: un nuovo asilo in via Caduti di Nassiriya

Seguirà la ratifica della Delibera di Giunta n. 129 del 9 luglio 2025, relativa a una variazione urgente del Bilancio Provvisorio per l’accesso ai finanziamenti PNRR – in particolare all’investimento M4C1, dedicato agli asili nido e ai servizi per la prima infanzia. L’intervento mira alla realizzazione di un nuovo asilo nido in via Caduti di Nassiriya. Nella stessa delibera, è inserita anche la modifica al Regolamento Comunale P.E.O., su cui si attendono chiarimenti in aula.

Focus su cultura e turismo: Barock Festival e Palio dei Normanni

Due distinti Ordini del Giorno, proposti da un gruppo di consiglieri (Arena, Azzolina, Currasie, Di Seri, Filetti, Giancagnolo, Lo Bartolo, Marino), riguarderanno la rendicontazione del Barock Festival 2025 e l’organizzazione finanziaria della 70ª edizione del Palio dei Normanni. Si tratta di due manifestazioni centrali per l’identità culturale e per l’economia turistica della città. L’aula dovrà valutare modalità gestionali, risorse impiegate e trasparenza nella programmazione – aspetti che, negli ultimi anni, hanno spesso acceso il dibattito cittadino.

Un’occasione per chiarimenti e scelte operative

La seduta del 31 luglio si preannuncia come un momento chiave non solo per l’approvazione di atti tecnici, ma anche per definire con chiarezza l’impegno dell’amministrazione e del consiglio su questioni che toccano la vita concreta dei cittadini – dall’infanzia alla sicurezza ambientale, dalla valorizzazione storica al rilancio culturale. Sarà interessante osservare il confronto tra maggioranza e opposizione – e ascoltare gli eventuali aggiornamenti in aula.