Individuati due alberi pericolanti: chiusa la villa Ciancio

Per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare l’incolumità pubblica, è stata disposta la chiusura momentanea della Villa Ciancio, in via Roma. La decisione è scaturita a seguito di un sopralluogo congiunto tra l’Ufficio Tecnico comunale e i Vigili del Fuoco, durante il quale sono stati individuati due alberi pericolanti in un’area difficilmente accessibile. La loro presenza rappresenta un rischio concreto, tale da richiedere un’immediata interdizione dell’area verde.

Manutenzione costante e intervento programmato

L’amministrazione precisa che la villa è regolarmente pulita e sottoposta a manutenzione; tuttavia, la criticità emersa impone un intervento mirato. Come dichiarato dall’assessore al Verde Pubblico, Debora Zanerolli, «la Villa verrà riaperta al termine dei lavori», ossia non appena sarà possibile rimuovere in sicurezza gli alberi compromessi e ripristinare le condizioni ottimali per l’accesso pubblico.

Priorità alla tutela di cittadini e bambini

Trattandosi di uno spazio molto frequentato – soprattutto da famiglie, bambini e anziani – l’intervento viene considerato prioritario e non differibile. L’accesso all’intera villa sarà temporaneamente vietato per permettere ai tecnici di operare senza ostacoli e in piena sicurezza; una scelta precauzionale che – anche se può causare qualche disagio – è dettata dal buon senso e dal dovere istituzionale.