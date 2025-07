Camion precipita dal cavalcavia dell’A19 a Enna: morto il conducente, in fiamme il bosco sottostante

Un drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi nei pressi dello svincolo autostradale di Enna, lungo l’A19 Palermo-Catania. Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dal cavalcavia, finendo nella scarpata sottostante e prendendo fuoco. Il conducente – rimasto intrappolato nell’abitacolo – è deceduto a seguito dell’impatto, risultato purtroppo letale.

Incendio esteso nel bosco: in azione Vigili del Fuoco e Forestale

Le fiamme, divampate subito dopo lo schianto, si sono propagate nella fitta vegetazione che si estende sotto il viadotto; il vento ha contribuito a far avanzare rapidamente il fronte del fuoco. Sul posto sono impegnate tre squadre dei Vigili del Fuoco e numerose squadre antincendio forestali, che stanno cercando di arginare l’incendio prima che raggiunga aree più sensibili o centri abitati vicini.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni

Per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stato disposto il blocco totale dello svincolo autostradale di Enna e della Strada Statale 192 in direzione Calderai. La circolazione è stata deviata su percorsi alternativi – già segnalati sul posto – con inevitabili rallentamenti e disagi per gli automobilisti in transito lungo l’asse