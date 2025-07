Arte giovane e memoria antica: Giorgio Granato in mostra a Piazza Armerina

Sarà inaugurata domani, mercoledì 24 luglio alle ore 18.00, presso l’Ex Convento di Sant’Anna di Piazza Armerina, la mostra personale del giovane artista siciliano Giorgio Granato, già noto per aver curato la Biennale d’Arte Armena. L’evento – promosso dall’assessorato al Turismo del Comune – rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il linguaggio originale di un autore emergente, capace di coniugare tradizione e contemporaneità con sorprendente maturità espressiva.

L’arte si fonde con la danza: una performance tra mosaici e memoria

A rendere ancora più suggestiva l’inaugurazione, una performance di danza contemporanea ispirata alle celebri palestrite della Villa Romana del Casale: un omaggio al corpo, alla storia e alla bellezza senza tempo che vive nei mosaici di epoca tardo-romana. Sarà un viaggio sensoriale – tra ritmo e silenzio – dove gesto e materia dialogano tra loro.

Un invito alla partecipazione

«Sarà un momento speciale, e sarei felice di condividere con voi questo appuntamento di bellezza e cultura», scrive l’assessore Ettore Messina nel suo invito rivolto alla cittadinanza. Un gesto che sottolinea l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la cultura come bene comune e come leva identitaria per il territorio.