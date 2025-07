Ricordando Boris Giuliano: Piazza Armerina omaggia il suo concittadino caduto per mano mafiosa

Il 21 luglio del 1979, Palermo fu scossa da un delitto che lasciò un segno profondo nella storia della lotta alla mafia: l’omicidio di Giorgio Boris Giuliano, capo della squadra mobile e figura emblematica dell’antimafia investigativa. A 46 anni da quel tragico giorno, la sua città natale, Piazza Armerina, si prepara a commemorare la sua memoria con una cerimonia pubblica.

Un gesto collettivo per non dimenticare

L’iniziativa, promossa dall’ANPI e dall’Università Popolare – già protagoniste della posa della pietra d’inciampo davanti alla casa natale del poliziotto –, invita autorità civili, forze dell’ordine, associazioni, club service e cittadini tutti a partecipare a un minuto di silenzio in ricordo di Giuliano. L’appuntamento è fissato per oggi, lunedì 21 luglio, alle ore 18:00 in via Monte 2.

Musica e memoria

Il momento di raccoglimento sarà accompagnato dalla voce e dalla chitarra di Luigi Bilardo, in un connubio tra arte e memoria che punta a toccare corde profonde. Un modo diverso, più intimo e diretto, per rievocare il sacrificio di un uomo che pagò con la vita il suo impegno per la giustizia.