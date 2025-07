Quattro progetti attivi a Valguarnera: socialità, cultura, sicurezza e ambiente al centro dell’impegno civico

Il 30 giugno 2025 ha preso ufficialmente il via il nuovo anno del Servizio Civile Universale a Valguarnera, con il coinvolgimento di 24 giovani volontari impegnati in quattro progetti distinti. Un’opportunità formativa e solidale che unisce crescita personale e sostegno concreto al tessuto sociale locale – un anno al servizio del proprio territorio.

Socialità e assistenza agli anziani: il progetto di Sara Pecora

Tra le iniziative più sensibili, spicca il progetto “Socialità”, che si rivolge agli anziani e cittadini in difficoltà per facilitare l’accesso a servizi essenziali come farmacie, supermercati, ambulatori e uffici. L’Assessore Sara Pecora, che detiene le deleghe ai Servizi Sociali e al Servizio Civile, afferma: «Sarò di supporto e supervisione per tutti i ragazzi, in particolare seguo da vicino il progetto dedicato alla socialità». Il servizio è completamente gratuito e prenotabile al numero 0935 955186, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

Biblioteca e Protezione civile: le due anime del progetto di Andrea Di Cristina

L’Assessore Andrea Di Cristina, responsabile per Viabilità e Biblioteca, supervisiona due progetti complementari: – “Culturamente”, pensato per riattivare la biblioteca comunale e proporre attività di lettura condivisa, – “Città sicure”, che potenzia il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), migliorando l’efficienza nelle situazioni di emergenza. Per info sulla biblioteca, è possibile contattare lo 0935/5958259, mentre il numero operativo per il C.O.C. sarà comunicato a breve.

Ecosistemi: il progetto green guidato da Carmelo Auzzino

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore Carmelo Auzzino, promotore del progetto “Ecosistemi”, dedicato alla cura e tutela del verde pubblico. Sei volontari saranno attivi in ville comunali, parchi e aree attrezzate, con mansioni che spaziano dalla manutenzione alla sorveglianza, fino all’accoglienza durante eventi. Tra i compiti previsti: innaffiatura e cura del verde , segnalazione di degrado o pericoli, supporto agli uffici tecnici, informazione ai cittadini attraverso info-point.

Auzzino sottolinea: «Il volontariato è la spina dorsale di una società civile: spendersi per la propria comunità è uno dei gesti più belli che si possano fare». Un messaggio forte, che accompagna l’augurio a tutti i partecipanti – di mettersi in gioco, con passione e senso civico.