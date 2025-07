La Fidapa inaugura le “panchine letterarie” a Piazza Armerina

Un invito a leggere – semplice, colorato e a portata di tutti – arriva direttamente da Piazza Armerina grazie all’iniziativa della FIDAPA. Venerdì 18 luglio, alle ore 19 in Piazza Giorgio Boris Giuliano, si terrà l’inaugurazione delle panchine letterarie e delle nuove bibliocabine, simbolo tangibile di cultura diffusa e accessibile.

Le panchine, autentiche opere d’arte urbana, sono state dipinte dagli artisti Giuseppe Liguori e Corrado Militello. Frasi celebri, volumi scolpiti nella forma e colori vivaci accompagneranno lettori e passanti in un percorso emozionale – tra sogni, parole e silenzi pieni di storie.

Nascono le bibliocabine: libri in condivisione per tutti

Le bibliocabine – realizzate dalla Ditta Castiglione con lavorazioni in alluminio e ferro – sono piccoli presìdi letterari, progettati per ospitare volumi da prendere in prestito, leggere e magari restituire, oppure sostituire con altri. L’iniziativa promuove un meccanismo spontaneo di book-sharing cittadino, attivato grazie alla partecipazione attiva delle socie della FIDAPA – sezione di Piazza Armerina e di tutti i cittadini, invitati a donare i propri libri.

L’obiettivo? Far circolare la cultura, abbattere barriere e – panchina dopo panchina – restituire alla lettura il suo posto nel quotidiano.

Una rete di collaborazioni per un progetto condiviso

L’evento vedrà la partecipazione dell’On. Luisa Lantieri, vicepresidente dell’ARS, e del sindaco Nino Cammarata, a testimonianza del sostegno istituzionale a un progetto nato dal basso ma capace di generare valore.

Importante il ruolo del Comitato Quartiere Castellina e dell’atelier Wedding Style, che hanno collaborato alla realizzazione dell’intervento.

Come ricorda la presidente della FIDAPA, Assunta Armanna, «questo è solo un inizio – perché la cultura, quando si semina bene, attecchisce ovunque».