Il Museo Archeologico di Aidone al centro del Between Music & Arts Festival 2025

Il Comune di Aidone sarà tra i protagonisti della quarta edizione del *Between Music & Arts Festival*, in programma dal 22 al 27 luglio 2025 nei luoghi simbolo della Sicilia centrale. Il Museo Archeologico ospiterà due intense giornate – il 23 e 24 luglio – in cui si alterneranno performance artistiche, musica e installazioni, con l’obiettivo di creare un dialogo vivo tra linguaggi contemporanei e patrimonio culturale. Il festival, diretto da Roberto Grossi e promosso dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, coinvolge anche i comuni del Comitato Tecnico Scientifico, tra cui Aidone, e si distingue per il suo approccio interdisciplinare – capace di unire tradizione e innovazione in un’esperienza collettiva.

Il Museo come luogo di incontro e ispirazione

«Il nostro museo torna a essere un centro vivo di produzione culturale e confronto tra epoche e culture», dichiara il sindaco Annamaria Raccuglia, che evidenzia l’importanza della partecipazione di Aidone a un evento di respiro internazionale. Anche l’assessore alla cultura, Alessandra Mirabella, sottolinea il valore simbolico e identitario del programma: «Dance Between Sport – nel giardino del museo – unisce danza e gesto atletico in un contesto dove sport e cultura si intrecciano al mondo greco e romano». Altro momento forte sarà “Istante Dante”, ospitato nella suggestiva chiesa del convento che accoglie il museo: un progetto musicale con 100 musicisti, ispirato alla Divina Commedia e pensato per coinvolgere anche i più giovani – grazie a un linguaggio immediato e universale, quello della musica.

Musica dal mondo e bellezza senza confini

Il programma del 24 luglio culmina con *Reimagined*, concerto che vedrà sul palco tre musicisti internazionali: Adnan Joubran (Palestina), Habib Meftah (Afghanistan) e Valentin Mussou (Francia). «Un progetto che abbatte confini – afferma l’assessore – e che ci ricorda come la bellezza possa diventare un ponte tra le culture». A fare da cornice a tutti gli eventi sarà l’installazione “Heaven’s Gate” dell’artista Solveig Cogliani, nel giardino del museo.

Cultura per le nuove generazioni

«Il Festival Between rappresenta un’esperienza che arricchisce la programmazione culturale dei siti del Parco – dichiara il direttore Carmelo Nicotra – creando connessioni tra il patrimonio storico e le nuove generazioni». Tutti gli eventi ad Aidone saranno a ingresso gratuito – un’occasione aperta e inclusiva per far vivere i luoghi della cultura in modo nuovo e coinvolgente, con lo sguardo rivolto al futuro.