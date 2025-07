Sicilia On. Decio Terrana: “Il mio sostegno ad Antonio De Poli nuovo Segretario Nazionale dell’Udc”.

Unità di intenti, fare squadra e proporre con forza i valori che da sempre hanno contraddistinto l’Unione di Centro. Sono questi i temi emersi dal Consiglio Nazionale dell’Udc appena conclusosi a Roma, al quale ha partecipato il responsabile nazionale agli Enti Locali e Coordinatore Regionale per la Sicilia, On. Decio Terrana.

L’On. Lorenzo Cesa ha comunicato ad inizio riunione la sua volontà di passare il testimone della sua Segreteria, sia per rilanciare l’azione politica del Partito con nuove forze sia per il peso dei vari impegni istituzionali (l’On. Cesa è deputato alla Camera e Presidente della delegazione italiana alla Nato). Ha designato come proprio successore il Senatore Antonio De Poli, votato all’unanimità.

“In qualità di Responsabile Enti Locali nazionale dell’UDC, desidero esprimere pubblicamente la mia convinta adesione e pieno sostegno all’elezione di Antonio De Poli alla guida del nostro partito – dichiara l’On. Terrana – ho da subito condiviso la nuova nomina concordata e arrivata su indicazione di Lorenzo Cesa, che, con grande senso di responsabilità istituzionale, ha scelto di dimettersi dalla segreteria dell’Udc per dedicare tutte le proprie energie al delicato incarico di Presidente della delegazione italiana alla NATO, un ruolo quanto mai oggi impegnativo ed essenziale, che lo vede profondamente impegnato nei contesti internazionali e nei Paesi esteri.

Lorenzo Cesa, in tutti questi anni, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per l’UDC e per la politica italiana. Ha saputo guidare con equilibrio e fermezza lo scudo crociato, contribuendo a portare lustro al nostro Paese e sostenendo un modello di sviluppo che ha fatto dell’Italia la quinta potenza socio-economica mondiale. Grazie alla sua visione e alla sua tenacia, il nostro partito è rimasto vivo, presente, coerente con quei valori che oggi più che mai gli italiani richiedono: un centro politico serio, credibile e fondato sui principi della dottrina sociale cristiana. Lorenzo ha saputo tenere acceso il cerino della libertà e dell’uguaglianza sociale, anche nei momenti più difficili, dimostrando che la buona politica non si piega alle convenienze del momento ma resiste nel tempo.

Oggi raccoglie questa eredità un uomo di grande valore morale, Antonio De Poli, personalità stimata e moralmente inattaccabile, esattamente il tipo di leadership che la politica contemporanea necessita. Sono certo che Antonio saprà interpretare al meglio questo ruolo e continuare l’opera di consolidamento e rinnovamento dell’UDC, con uno sguardo rivolto al futuro e un impegno costante per il bene comune degli italiani.

Il mio supporto personale e politico non mancherà. Continuerò a mettere a disposizione la mia esperienza e il mio costante lavoro per costruire, insieme, un progetto di centro che sia baluardo di democrazia, solidarietà e responsabilità.

Oggi più che mai, serve coraggio, serve passione, servono uomini come Lorenzo Cesa e Antonio De Poli. Solo così potremo restituire alla politica quella dignità e quello slancio ideale che i cittadini attendono e meritano”.

Da sinistra Terrana e De Poli