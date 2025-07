Pd Enna: soddisfazione per Colaleo in segreteria regionale PD: Il ruolo green e la transizione 5.0 al centro delle nuove sfide dem

Ieri pomeriggio si è riunita la direzione regionale del PD a Gelso Bianco, dove il segretario Anthony Barbagallo ha ufficializzato la nomina della nuova segreteria – composta da quindici membri scelti con attenzione al territorio – pronta a supportare l’azione del partito in Sicilia.

Un nuovo assetto per il PD regionale

Durante la direzione regionale del Partito Democratico a Gelso Bianco, il segretario Anthony Barbagallo ha presentato la nuova segreteria: un organigramma che unisce esperienza e slancio giovanile, con figure provenienti da vari ambiti, dall’associazionismo alla politica studentesca. «Ringrazio il segretario regionale per la fiducia e la nomina in segreteria», afferma Lillo Maria Colaleo, un segnale di attenzione – e di fiducia – per il territorio ennese.

Il profilo di Lillo Maria Colaleo

Ennese di lunga militanza, Colaleo arriva in segreteria dopo il ruolo da segretario di circolo e la partecipazione attiva alle organizzazioni giovanili e studentesche, forte del suo impegno sociale e associativo, rappresenta un punto di riferimento per le comunità locali. La sua esperienza sul campo e la conoscenza delle dinamiche provinciali promettono di consolidare il dialogo tra le istituzioni e i cittadini.

Obiettivi per le politiche green e la transizione 5.0

Alla nuova delega assegnata – alle politiche green e alla transizione 5.0 – Colaleo guarda con pragmatismo: «Le politiche ambientali incideranno sempre più sulle nostre vite, lo abbiamo visto con la siccità la scorsa estate, col prosciugamento dei laghi e gli incendi e con il disastro nell’agricoltura». Per lui, sostenibilità e innovazione non sono solo parole d’ordine, ma leve strategiche per la competitività economica e il benessere collettivo.