Aidone inaugura il percorso “Borgo GeniusLoci De.Co.”: un viaggio tra identità, tradizione e sapori del territorio

Con una suggestiva cerimonia di consegna del riconoscimento “Custode dell’Identità Territoriale” alla sua comunità, Aidone ha ufficialmente inaugurato il percorso “Aidone Borgo GeniusLoci De.Co.”. Questo progetto ambizioso, approvato dalla Giunta Comunale, nasce dalla volontà di valorizzare il genius loci e di opporsi all’omologazione culturale. Un evento partecipato, ricco di emozioni – un percorso che unisce passato e futuro – salutato con entusiasmo dai cittadini e dalle istituzioni locali.

Il concetto di genius loci

Al centro dell’iniziativa risiede il “Genius Loci”, inteso come spirito della memoria e pilastro della cultura mediterranea ed europea. Non si tratta di un richiamo nostalgico, ma di un modo per custodire il fuoco delle tradizioni, come ricordava Gustav Mahler: “Tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”. Un richiamo a mantenere viva la storia di ogni pietanza, gesto artigianale e racconto popolare.

La De.Co. come strumento di marketing territoriale

Attraverso la Denominazione Comunale (De.Co.), i prodotti tipici—dal cibo artigianale ai dolci tradizionali—diventano leve di sviluppo turistico ed economico. L’idea di Luigi Veronelli, antesignano della sovranità alimentare, si concretizza nella creazione di un brand locale riconosciuto e tutelato, un’esperienza autentica per i foodies e per chi cerca il racconto di un territorio attraverso i suoi sapori.

I custodi dell’identità locale

Sindaci, cuochi, scrittori, associazioni culturali, agricoltori e artigiani: tutti sono chiamati a essere “Custodi dell’Identità Territoriale”. Grazie al loro impegno, la rete dei Borghi GeniusLoci De.Co. si allarga, creando sinergie e azioni concrete per il recupero delle unicità locali.

Prospettive e sviluppo

Il percorso “Aidone Borgo GeniusLoci De.Co.” rappresenta un esempio virtuoso di valorizzazione territoriale, con un approccio partecipato e zero burocrazia. Nei prossimi mesi sono previste degustazioni, laboratori e itinerari culturali per promuovere le eccellenze di Aidone e per consolidare l’identità di questo borgo unico.