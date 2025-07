UDC difende l’operato del presidente della 5ª Commissione Consiliare, Giuseppe Berretta

Dopo la seduta dell’8 luglio 2025, il Coordinatore UDC di Piazza Armerina interviene per chiarire il comportamento del Presidente Berretta, evidenziandone integrità e dedizione. «Il lavoro del Consigliere Berretta sia sempre stato ispirato da un profondo senso di responsabilità e da un costante interesse verso il bene collettivo», un impegno che –nonostante le dinamiche politiche– rimane trasparente e trasversale.

Il comunicato sottolinea come Giuseppe Berretta, Presidente della 5ª Commissione Consiliare, abbia operato con equilibrio e disponibilità; la sua attività non si è mai piegata a logiche di parte, ma sempre rivolta a soluzioni condivise. La sua capacità di mediazione emerge «nel convocare e portare avanti i lavori della Commissione», mantenendo uno sguardo rivolto esclusivamente all’interesse collettivo.

Con l’intento di dotare la città di uno strumento chiaro e funzionale, il Presidente aveva avanzato una modifica per semplificare la nomina dei componenti, una proposta propositiva e orientata alla rapidità d’azione –senza mai scadere in polemiche– volta a fugare ogni dubbio sulle procedure interne.

Il Coordinatore richiama al rispetto delle istituzioni e difende la reputazione di Berretta, «senza mai alzare i toni o cedere a pressioni esterne». Arena e Filetti, accusati di voler screditare l’operato del Consigliere, vengono invitati a riconoscere il valore della sintesi e della coerenza che, in questi anni, il Presidente ha sempre dimostrato.



IL COMUNICATO UFFICIALE.

UDC Piazza Armerina

Coordinatore e Capogruppo Consiliare

In merito a quanto accaduto durante la seduta del Consiglio Comunale dell’8 luglio 2025, pur non volendo entrare nel merito del contenuto del regolamento DE.CO., riteniamo doveroso intervenire per fare chiarezza su quanto riguarda il comportamento e l’operato del Presidente della 5ª Commissione Consiliare, Cons. Giuseppe Berretta.

Vogliamo sottolineare con forza come il lavoro del Consigliere Berretta sia sempre stato ispirato da un profondo senso di responsabilità e da un costante interesse verso il bene collettivo, andando oltre ogni logica o dinamica politica di parte. La sua integrità, la disponibilità e l’impegno mostrati nel convocare e portare avanti i lavori della Commissione sono sotto gli occhi di tutti.

Proprio con l’intento di dotare la città, nel più breve tempo possibile, di uno strumento utile e funzionale, il Presidente Berretta aveva proposto una modifica che avrebbe chiarito definitivamente ogni dubbio in merito alla modalità di nomina dei componenti, mostrando ancora una volta spirito propositivo e volontà di mediazione.

Non permettiamo a nessuno di mettere in discussione l’onestà e l’osservanza dell’istituzione di una persona che, in questi anni, ha sempre dimostrato coerenza, equilibrio e rispetto dei ruoli, senza mai alzare i toni o cedere a pressioni esterne, come invece vorrebbero far credere i consiglieri Arena e Filetti.

Al contrario, il Cons. Berretta ha sempre cercato la sintesi tra posizioni diverse, anteponendo l’interesse della collettività ad ogni altra considerazione. Una qualità che, purtroppo, non tutti possono rivendicare.

Piazza Armerina, 11 luglio 2025

Il Coordinatore e Capogruppo UDC

Di Salvo Epifanio

Sarda Giada