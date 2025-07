Successo per la Scala della Moda in memoria di Pippo Pappalardo. Alta moda ed emozioni a Enna per la quindicesima edizione dell’evento estivo

Si è svolta domenica sera, in una gremita Piazza Umberto I a Enna, la quindicesima edizione de “La Scala della Moda”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ennese»; promosso dall’Associazione GentediDomani con il patrocinio del Comune, la collaborazione della Pro Loco, Banca Mediolanum, Confartigianato, Vipaj Academy e Confcommercio. In apertura, un toccante omaggio a Pippo Pappalardo – patron e fondatore scomparso lo scorso aprile – con una sedia vuota, la sua foto sul palco e parole di affetto da parte dei presenti. Ospiti, conduzione e giuria La serata, diretta dall’art director Joselito Pappalardo e condotta da Ruggero Sardo, ha visto la madrina e presidente di giuria Miriana Trevisan impreziosire l’evento con il suo carisma; insieme a lei, in giuria l’assessore agli spettacoli Mirko Milano, i giornalisti Mariele Debole, Manuela Acqua, Filippo Occhino, e rappresentanti di Confartigianato, Banca Mediolanum e Confcommercio. Momenti moda e impegno sociale La passerella ha alternato outfit casual ed eleganti, con uscite in costume per Miss e Mister Moda Sicilia. Molto applauditi i momenti moda firmati GA & Lu Kids – un omaggio ai più piccoli – e gli abiti da sposa di Amarè. Spazio anche a messaggi forti: uscite dedicate alla pace nel mondo e alla lotta contro i femminicidi, oltre a un intervento sui diritti dell’infanzia di Angelo Grimaldi, vice­presidente dell’associazione. Vincitori e fasce assegnate Il titolo di Miss Moda Sicilia è andato a Valentina Marino, 19 anni, originaria di Sicilia ma residente a Zurigo. Mister Moda Sicilia è Emanuele Coco, 16 anni, di Catania. Miss Over Moda Sicilia è Maria Criscione, 55 anni, di Marina di Ragusa. Altre fasce speciali hanno premiato talenti da Malta, Svizzera e varie province siciliane. Conclusioni La Scala della Moda si conferma evento capace di unire bellezza, impegno e promozione del territorio. Un’edizione intensa, partecipata ed emozionante, che ha reso omaggio alla memoria del suo fondatore con grande partecipazione di pubblico e addetti ai lavori.