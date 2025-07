Piazza Armerina – Between Festival: arte, scoperta e dialogo tra le sponde del Mediterraneo

SCOPRI IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Il Between Festival si conferma come uno dei principali riferimenti nel panorama artistico e culturale del Mediterraneo. Alla sua quarta edizione, la manifestazione rinnova la sua vocazione al dialogo, promuovendo l’incontro tra Paesi, linguaggi e visioni attraverso l’arte. Il tema scelto per il 2025 – “Scoperta e Condivisione” – rappresenta un invito ad aprirsi all’altro, ad accogliere nuove prospettive e a generare connessioni capaci di superare i confini, geografici e culturali.

La Tunisia protagonista dell’edizione 2025

Sarà la Tunisia il Paese ospite d’onore della prossima edizione del festival. Un focus speciale sarà dedicato alla sua eredità culturale e all’energia delle sue espressioni artistiche, per offrire al pubblico un panorama creativo ricco e sorprendente. Questa presenza rafforza l’identità mediterranea del Festival – che è molto più di un semplice evento: è uno spazio in cui si costruisce il futuro attraverso la conoscenza reciproca.

Contaminazione tra arti e linguaggi

Il Between Festival si sviluppa come un laboratorio vivente dove si intrecciano musica, cinema, arti visive e composizione. L’arte non è qui solo esibita, ma vissuta e generata grazie al Campus di produzione artistica e alle sue residenze. Un’esperienza dinamica che fa della contaminazione il suo tratto distintivo – e che trasforma ogni esibizione in un incontro umano e creativo.

Un programma ricco di emozioni e riflessioni

In calendario, numerose iniziative inedite che vedranno protagonisti artisti internazionali e giovani promesse. Un’occasione per condividere esperienze emozionanti, stimoli culturali e riflessioni profonde, il tutto all’interno di un contesto unico: un parco archeologico che – tra rovine, suggestioni e storia – dona al Festival un’atmosfera magica e irripetibile.

