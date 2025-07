Emergenza sanitaria a Nicosia. Il Partito Democratico: conseguenze di un sistema allo sfascio

La carenza di assistenza e di servizi nel distretto sanitario di Nicosia, comprendente anche i Comuni di Sperlinga, Capizzi, Troina, Cerami e Gagliano C.to, si sta manifestando ormai da tempo in tutta la sua drammaticità, privando le fasce più fragili – anziani, disabili e famiglie a basso reddito – del diritto fondamentale alla cura della propria salute. Lo sostiene il Partito Democratico di Nicosia in un comunicato stampa dove afferma che «per una visita pneumologica nell’ambulatorio di Nicosia bisogna attendere Dicembre 2025 e senza potere eseguire una spirometria perché l’attrezzatura è fuori uso ormai da parecchi mesi», tempi analoghi si registrano per ecocolordoppler (maggio 2026) e geriatria (novembre 2025).

Specialisti assenti e strutture inadeguate

Nel territorio – si legge nel documento del PD – mancano ambulatori di Ematologia, Urologia, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Ortopedia, Fisiatria e Oculistica; i cittadini, costretti a rivolgersi al privato, pagano di tasca propria prestazioni essenziali. Non è più operativo lo «sportello del paziente cronico», che garantiva percorsi programmati e preferenziali per visite cardiologiche, diabetologiche e pneumologiche, lasciando un vuoto organizzativo e un forte senso di abbandono.

Assistenza Domiciliare Integrata in tilt

L’ADI, servizio cruciale per disabili e anziani, ha subito continue interruzioni da oltre un anno, «lasciando le famiglie ed i caregiver privi di sostegno e di assistenza», un problema non solo gestionale ma anche umano, che amplifica il disagio di chi vive sotto soglia di povertà.

Ospedale C. Basilotta: prestazioni bloccate

Anche l’ospedale di Nicosia appare in crisi: TAC prenotabili solo da dicembre 2025, gastroscopia a novembre 2025, colonscopia a febbraio 2026, ecocardiogramma a marzo 2026. Il reparto di Chirurgia ha sospeso gli interventi d’urgenza dallo scorso luglio per mancanza di personale, mentre l’ASP di Enna ignora i posti vacanti nel bando di concorso.

Appello alle istituzioni locali

Il Partito Democratico di Nicosia e Villadoro invita sindaci e forze politiche a vigilare e intervenire, perché «venga garantito sempre il diritto alla cura a tutti i cittadini». Una battaglia che va combattuta con rigore e tutti i mezzi democratici.