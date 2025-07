Provincia: Fratelli d’Italia vota le variazioni di bilancio. Salvaguardia degli equilibri e rilancio della viabilità provinciale

Nell’ambito dell’ultimo consiglio provinciale, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio; Fratelli d’Italia ha votato favorevolmente alla variazione degli interventi sulla viabilità di alcune arterie fondamentali –quelle strategiche per i collegamenti interni– e all’aumento delle ore al personale amministrativo. Questo passaggio rappresenta un duplice obiettivo: garantire la sicurezza finanziaria e migliorare la qualità dei servizi; un netto segnale di attenzione verso le priorità del territorio.

Incremento delle ore e stabilità lavorativa

«Sarà fondamentale che l’aumento orario diventi strutturale per dare serenità ai lavoratori»; questa dichiarazione sottolinea come un impiego stabile possa tradursi in efficienza, motivazione e fiducia nel sistema –e, di riflesso, nell’intera comunità amministrativa–. L’allargamento dell’organico e delle ore di servizio non è solo un atto tecnico, ma un investimento sulle risorse umane che quotidianamente animano la macchina pubblica.

Impegno sui lavoratori e sulle infrastrutture

Come evidenziato nel comunicato stampa di Fratelli d’Italia, «Manteniamo l’impegno assunto fin dall’insediamento in ordine alla tutela dei lavoratori e degli interventi infrutturali necessari all’intero territorio provinciale». La proposta riflette un’attenzione costante verso le esigenze del personale; al tempo stesso, valorizza progetti infrastrutturali che colleghino i comuni e favoriscano lo sviluppo locale.

Prospettive future

L’attenzione ora si sposta alla fase di attuazione: i calcoli dettagliati dei flussi di bilancio verranno monitorati dai sindaci e dagli uffici tecnici, garantendo trasparenza e rispetto dei tempi previsti; al contempo, si aprirà un tavolo di confronto con i rappresentanti sindacali e le associazioni locali per definire tempistiche e priorità. Solo così–attraverso collaborazione e controllo costante–si potrà trasformare in realtà quanto stabilito dal consiglio provinciale, promuovendo un territorio più efficiente e al passo coi bisogni dei cittadini.

