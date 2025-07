Venerdì 11 a Piazza Armerina Pd a congresso. Si eleggerà il nuovo segretario e il comitato direttivo

Il Partito Democratico di Piazza Armerina convoca cittadini, elettori e simpatizzanti al congresso di venerdì 11 luglio 2025 alle 17:00. Secondo il comunicato stampa ufficiale del Partito Democratico di Piazza Armerina, l’appuntamento si terrà presso il GH Hotel di Via Generale Gaeta n. 32 e rappresenta un’occasione unica di dialogo e rinnovamento – un momento di incontro autentico e partecipato per la comunità locale.

Obiettivi e visione

In una nota il PD fa sapere che l’incontro nasce con l’obiettivo di delineare strategie condivise per il futuro della città, favorire il dialogo tra realtà civiche, associative e politiche, promuovere un salto di qualità nella partecipazione democratica, un passo decisivo per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.

Programma dei lavori

Il programma delle attività prevede: apertura dei lavori alle ore 17:00; saluti istituzionali a cura dei segretari locali, provinciali e degli onorevoli Stefania Marino e Sebastiano Fabio Venezia. A seguire la relazione del segretario Dario Azzolina, il dibattito pubblico e, infine, insediamento del seggio elettorale e operazioni di voto per eleggere il nuovo segretario e il comitato direttivo del circolo.