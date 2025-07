Valguarnera – Nuovo sportello gratuito per accompagnare adulti in difficoltà e anziani

Da ieri a Valguarnera, grazie al Servizio Civile Universale, è attivo un nuovo sportello gratuito per accompagnare adulti in difficoltà e anziani nelle pratiche quotidiane: uffici bancari e postali, ambulatori e farmacie; spese al supermercato, negozi e mercato cittadino – se non potete muovervi, ci pensiamo noi. Il servizio è disponibile su richiesta dal lunedì al venerdì, 9:00-12:00. Per attivarlo chiamate il 0935 955186 o scrivete a serviziocivile2025.valguarnera@gmail.com, e ritrovate un aiuto concreto ogni mattina.