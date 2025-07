Il nuovo dirigente del commissariato di P.S. di Leonforte. Il Commissario Capo Francesco Muffoletto prende servizio alla guida del presidio

Secondo il comunicato ufficiale della Questura di Enna, dalla giornata odierna il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Francesco Muffoletto assume il ruolo di Dirigente del Commissariato di P.S. di Leonforte, in sostituzione del Commissario Capo Dott. Giuseppe Travagliante, trasferito alla Questura di Catanzaro. «Sarà il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott. Francesco Muffoletto, il nuovo Dirigente del Commissariato di P.S. di Leonforte» recita testualmente il documento; una designazione che sancisce un cambio di passo nelle attività di prevenzione e controllo sul territorio.

Formazione e carriera

Il Dott. Francesco Muffoletto, 37 anni, vanta una solida preparazione giuridica: nel 2014 ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Palermo, quattro anni dopo ha superato l’abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Palermo. Dopo aver frequentato il 108° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, ha ricoperto incarichi di rilievo – un percorso di crescita istituzionale – prima come Capo Ufficio Amministrazione del XI Reparto Mobile di Palermo (2020–2023), poi presso il Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Obiettivi e prospettive

L’arrivo del Dott. Muffoletto a Leonforte rappresenta un’occasione per rafforzare il rapporto con la comunità locale, migliorare l’efficienza dei servizi di prossimità e contrastare con efficacia fenomeni di microcriminalità. Il nuovo dirigente porterà avanti le linee guida impartite dalla Questura di Enna, puntando su formazione continua, collaborazione interforze e attenzione alle esigenze dei cittadini.