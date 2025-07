Consiglio provinciale approva variazioni di bilancio e aumento orario per i part time

Secondo il comunicato ufficiale dell’Ex provincia di Enna, il Consiglio provinciale – riunito ieri mattina – ha dato il via libera unanime alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, approvando una serie di variazioni che permettono di destinare un introito straordinario di 1 milione di euro al potenziamento delle risorse umane; una decisione che riflette la scelta politica dell’amministrazione di investire sulla qualità del servizio pubblico.

Incremento orario e dignità lavorativa

La manovra garantisce l’elevazione dell’orario fino a 34 ore settimanali per tutti i 70 dipendenti stabilizzati con contratto part time, fino al 31 dicembre 2025. «Abbiamo dato seguito – ha dichiarato il presidente Piero Capizzi – grazie alla sensibilità di tutto il Consiglio, a quella che è stata da subito una nostra precisa scelta politica. Incrementare le ore ai dipendenti stabilizzati per garantire loro dignità lavorativa e per far funzionare a pieno regime la macchina amministrativa».

Fondi e natura delle risorse

A illustrare i dettagli dell’operazione è stato il ragioniere generale Gioacchino Guarrera, che ha spiegato come il gettito fiscale derivante dalla tassa dei rifiuti versata dai Comuni e introitata dall’ente – una somma eccezionale e non strutturale – sia stata destinata in parte all’elevazione oraria, in base all’atto di indirizzo del Presidente; un margine di manovra reso possibile da introiti non preventivati.

Altre variazioni e nodi procedurali

Oltre al capitolo risorse umane, sono state deliberate variazioni per la manutenzione delle strade provinciali 131, 18, 28, la Panoramica e la Sp 4 per l’anno 2025. Prima del voto, le consigliere d’opposizione Filippa D’angelo e Maria Stella Nicolosi hanno segnalato difficoltà di accesso ai documenti informatici; incomprensione risolta, hanno poi comunque sostenuto la manovra. Rinviati i punti 4 e 5 su un ulteriore debito fuori bilancio e sul regolamento di funzionamento del Consiglio.