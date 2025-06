[VIDEO] – Piazza Armerina – Emanuele Filiberto di Savoia intervistato da Silvana Giacobini

Book Festival Piazza Armerina – 19/20 giugno 2025. Un’intervista con Emanuele Filiberto di Savoia, in cui si discute di vari aspetti della sua vita e della sua famiglia. Viene esplorato il suo percorso professionale, iniziato come bancario, e la sua visione del ruolo di padre per le sue figlie, in particolare per Vittoria, l’erede nominale di Casa Savoia. Si affronta la questione della restituzione dei gioielli di famiglia e il significato della dinastia nell’Italia repubblicana. L’intervista tocca anche il suo libro “I Savoia a Napoli”, la sua attività di beneficenza tramite gli ordini dinastici e la sua vita personale, inclusi i rapporti con la sua ex moglie Clotilde Courau e la sua attuale compagna Adriana Abascal. Infine, si parla della sua carriera nello spettacolo e di come essa abbia contribuito a modernizzare la percezione pubblica di Casa Savoia.