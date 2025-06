Piazza Armerina al centro della scena culturale: il 19 e 20 giugno il Book Festival Sicilia fa tappa in città

Piazza Armerina si prepara ad accogliere due giornate intense e cariche di emozione: il 19 e 20 giugno, dalle ore 18:00, la Biblioteca Comunale ospiterà il Book Festival Piazza Armerina, tappa ufficiale del circuito culturale “Book Festival Sicilia”, ideato e curato da Damiano Gallo.

L’evento – che si inserisce in un programma regionale di promozione alla lettura – trasformerà uno dei luoghi simbolici della comunità in una fucina di pensieri, incontri e contaminazioni creative.

Un calendario fitto di appuntamenti

Sotto la conduzione di volti noti come Pino Strabioli, Costanza Caracciolo e lo stesso Damiano Gallo, scrittori, artisti e personaggi del mondo dello spettacolo dialogheranno con il pubblico, presentando opere, racconti e progetti. L’ingresso sarà libero e ogni sessione offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino alcuni protagonisti della scena nazionale, tra cui Emanuele Filiberto di Savoia, Natasha Stefanenko, Piero Marrazzo, Danila Mancuso e molti altri.

La voce degli autori e il calore del pubblico

Con uno spirito festoso – che si annuncia coinvolgente già dalle prime anticipazioni – i dialoghi con gli autori alterneranno momenti intimi e riflessivi a racconti vivaci e stimolanti, in un clima di condivisione e passione per la scrittura. Il programma, ricco e dinamico, è suddiviso in due serate:

Programma completo

Data Orario Incontro Ospiti Giovedì 19 giugno dalle 18:00 Presentano Damiano Gallo con Costanza Caracciolo Ornella Cataldo incontra Natasha Stefanenko Pino Strabioli incontra Urbano Barberini Damiano Gallo incontra Danila Mancuso Silvia Novelli incontra Pino Strabioli Elena Mora incontra Emanuele Filiberto di Savoia Venerdì 20 giugno dalle 18:00 Presentano Damiano Gallo con Pino Strabioli Grazia Pulvirenti incontra Maria Antonietta Ferraloro Pino Strabioli incontra Pino Pellegrino Pino Strabioli incontra Piero Marrazzo Christian D’Antonio e Donata Agnello incontrano Damiano Gallo

Cultura che cammina e cresce

Due serate – che promettono calore, stimoli e profondità – mettono Piazza Armerina in rete con le migliori energie culturali del territorio. Il festival non sarà solo una passerella letteraria, ma un’occasione di crescita collettiva, dialogo e – soprattutto – amore per la lettura.