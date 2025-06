Motori, cuore e solidarietà: successo per la IX motopasseggiata Avis tra Enna e Castell’Umberto

Domenica 15 giugno si è svolta la nona edizione della “motopasseggiata” promossa dall’Avis comunale di Enna – una giornata che ha unito passione per le due ruote e spirito associativo. Circa cento moto hanno animato le strade siciliane percorrendo un itinerario lungo duecento chilometri. Il rombo dei motori è partito da Enna e ha attraversato Leonforte, Nissoria, Bronte, Randazzo, Santa Domenica Vittoria, Floresta e Ucria, fino a giungere a Castell’Umberto, nel messinese, dove i partecipanti sono stati accolti calorosamente dall’Avis locale guidata da Riccardo Scurria.

Sinergia tra territori e volontariato

La manifestazione – realizzata grazie alla collaborazione di Enna Centauri, del Moto Club della Polizia di Stato e del gruppo motociclistico dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – ha goduto del patrocinio dei Comuni di Enna e Castell’Umberto. Durante le varie soste lungo il percorso, e in particolare nella pausa pranzo, non sono mancati momenti di aggregazione e confronto. Una festa itinerante che ha trasformato l’asfalto in occasione di incontro tra comunità.

Un viaggio che promuove la cultura del dono

«La “motopasseggiata” – ha spiegato la presidente dell’Avis di Enna, Maria Elena Spalletta – è un evento che ci sta molto a cuore. Non è solo un momento ricreativo, ma una possibilità concreta per creare rete con le altre sedi Avis; ed è proprio questa connessione, questo “fare squadra”, che rafforza l’associazionismo». A sottolineare l’importanza del gesto, ha aggiunto: «Ringraziamo gli amici di Castell’Umberto per l’ospitalità e l’organizzazione impeccabile».

Autoemoteca e sensibilizzazione: la strada come messaggio

Ad accompagnare il lungo tragitto anche l’autoemoteca dell’Avis ennese, presente per lanciare – chilometro dopo chilometro – un appello forte alla donazione del sangue. Un gesto tanto semplice quanto vitale, che diventa ancora più urgente nel periodo estivo, quando le scorte tendono a scarseggiare ma la necessità rimane costante. L’invito è quello di donare presso il Centro Trasfusionale di Enna, attivo da lunedì a sabato, dalle 8:00 alle 11:00, o prenotare tramite l’Associazione l’appuntamento in autoemoteca.

Un percorso di valori e condivisione

Un evento che – tra curve panoramiche, vento tra i caschi e pause condivise – ha portato in strada non solo motori ma anche storie, emozioni e, soprattutto, solidarietà. Lungo quei duecento chilometri, ogni chilometro è diventato voce; ogni sosta un invito alla cura dell’altro.

